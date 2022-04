VÍDEO: Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esher López, mantiene su versión y apunta a otra persona

LEER MÁS Caso Esther López: los datos científicos que sitúan a Óscar como principal sospechoso

Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López, mantuvo su declaración en el juzgado y no explicó por qué las antenas situaban su teléfono y el de la fallecida en el mismo lugar durante la madrugada de los hechos.

Las pistas que sigue la policía

La investigación de la policía ha girado en torno a los teléfonos móviles de Esther y de Óscar. Los análisis del GATO, los hombres del Grupo de Apoyo Técnico Operativo de la Guardia Civil, capaces de posicionar móviles con un margen de error mínimo, dejan mal la versión de éste, ya que esclarecen que los dos teléfonos móviles están juntos, por ejemplo, a las 3 y 26 de la mañana. Y, además, que están muy cerca de la casa de Oscar en la urbanización El Romeral.

El móvil de Esther López, además, recibió tres llamadas telefónicas aquella madrugada, las tres correspondientes a su madre, que estaba asustada porque su hija no había vuelto a casa. La última llamada, a la que nadie contestó, fue a las 6 y 30 minutos, y a las 6 y 31 el móvil de Esther murió. Tres minutos después, a las 6 y 34, se apaga el móvil de Óscar, que, recordemos, estaban juntos o muy cercanos.

Óscar apunta a una tercera persona

OK Diario ha publicado el vídeo de la declaración del principal sospechoso, Óscar, en la que mantiene su versióN pese a que la Guardia Civil ha detectado contradicciones. Pese a que las antenas ubicaban sus móviles en el mismo lugar el declara que "si hubiera estado conmigo, lo sabría. Si hubiera ido a casa después de yo dejarla me hubiera enterado". Además ha mencionado que había un amigo que vive en esa zona, al que llaman Fleki, y que a su casa solía ir Esther, lo que explicaría la presencia de su móvil allí.

Sigue defendiendo que no puso su móvil en modo avión, "no lo pongo nunca el modo avión, no lo pongo nunca". Además comenta que la mañana siguiente fue a trabajar a Valladolif y que en otra hora clave de la investigación, las 10:12 a 10:32, él ya estaba trabajando.

Señala que la Guardia Civil miente

"La Guardia Civil no dice la verdad", zanjó tajante Óscar tras ser preguntado si llamó a la joven la madrugada del 13 de enero y añadió más detalles: "No recuerdo haber llamado a Esther. Tampoco borré la centralita del coche".

El juzgado le mantiene en libertad

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid decidió que continuara en libertad Óscar S., investigado por la desaparición y muerte violenta de Esther López, porque no existe un relato de cómo sucedieron los hechos y los que existen son indicios o sospechas que obligan a seguir investigando.

El auto establece que las sospechas que pueden recaer sobre el investigado "no son suficientes para adoptar unas medidas tan gravosas", ya que "ni si quiera existe en la causa un relato fáctico de lo que pudo suceder, y el investigado tiene arraigo personal, familiar y laboral, ha colaborado con los agentes, acudió al llamamiento policial y ha compareciendo igualmente al llamamiento judicial".