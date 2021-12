Viajes del Imserso 2021: cómo se pagan, precio y fechas

LEER MÁS Balnearios del imserso 2021: programa de termalismo y cómo realizar la solicitud de plaza

Después de un año de parón obligado debido a la pandemia del coronavirus, el programa de Turismo Social del Imserso comienza su comercialización este martes, 14 de diciembre. El objetivo de este programa es facilitar la incorporación de jubilados y pensionistas a las corrientes turísticas, razón por la cual este colectivo puede viajar en grupo y a precios asequibles durante gran parte del año, aunque para ello han de cumplirse una serie de requisitos.

A inicios del mes de diciembre, las 816.000 personas acreditadas para participar en este programa recibieron una carta donde se explicaba la forma de proceder con la reserva de viajes para la temporada 2021/2022. En su interior se incluía una clave de cuatro números que es imprescindible para efectuar la reserva de manera presencial o telemática en la agencia de viajes colaboradora con el Imserso.

Si has has recibido esta carta, te explicamos cómo realizar las reservas de los próximos viajes.

Las fechas para realizar las reservas de los viajes del Imserso

Los jubilados acreditados como preferentes que residen en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco podrán reservar sus viajes a partir del 14 de diciembre, y a partir del día 15 aquellos acreditados como no preferentes.

Los usuarios residentes en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia y Valencia podrán realizar sus reservas a partir del día16 de diciembre en el caso de los acreditados como preferentes, y a partir del 17 del mismo mes en el caso de los no preferentes.

Los precios de los viajes y cómo pagar

El Imserso es un servicio complementario del Sistema de la Seguridad Social que aspira a ofrecer un turismo asequible para las personas mayores que contribuye a mejorar su calidad de vida, su salud y a la prevención de la dependencia.

Así pues, el coste de los viajes oscila entre los 114 euros que valen las estancias de cuatro días y tres noches en capitales de provincia, y los 405 euros que cuesta pasar diez días en Canarias.

No obstante, si surge algún imprevisto que te impida viajar pero ya te has apuntado y has pagado el programa, es posible cancelar el viaje y solicitar su reembolso a través de la web Mundiplan. En cualquier caso, es importante destacar que este programa también ayuda al mantenimiento del empleo y la actividad económica atenuando las consecuencias de la estacionalidad en el sector turístico.

Requisitos de participación

Los españoles pensionistas de jubilación, pensionistas de viudedad mayores de 55 años, pensionistas por otros conceptos o las personas mayores de 65 años pueden participar en el programa de turismo del Imserso, independientemente de que residan en España o en el extranjero

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su pareja, sin necesidad de que esta reúna los requisitos de edad o pensión, y también por sus hijos con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento.