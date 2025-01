Varios países de la Unión Europea recomiendan preparar un kit de supervivencia ante posibles emergencias

Varios países de la Unión Europea debido al panorama global cada vez más incierto han recomendado a sus ciudadanos preparar un kit de supervivencia ante posibles emergencias. En una actualidad marcada por el conflicto en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y las tensiones entre las grandes potencias, el Centro Nacional de Crisis de Bélgica ha comenzado una campaña de concienciación dirigida a sus ciudadanos para que se prevengan ante posibles emergencias.

La campaña se basa en una lista de artículos esenciales que cada hogar debería tener previsto para afrontar posibles situaciones como apagones prolongados, falta de suministro de servicios básicos...

Esta iniciativa busca dotar a la población de herramientas que les permitan ser autosuficientes, como mínimo, una semana en caso de emergencia.

Agua, documentos físicos o cargadores

En esta lista que el Centro Nacional de Crisis de Bélgica ha proporcionado se encuentran una serie de elementos imprescindibles que debería haber en todas las casas en caso de crisis. El principal, agua potable y filtros purificadores y un botiquín de primeros auxilios para prevenir cualquier problema de salud que pudiera haber.

Otro elemento que destaca es la radio a pilas para mantenerse informado, así como baterías externas y cargadores para dispositivos electrónicos. Como fuente alternativa de energía, las autoridades belgas han propuesto disponer de paneles solares como fuente alternativa de energía. Tampoco pueden faltar documentos importantes en formato físicos como el DNI u otros documentos de identificación.

Por supuesto no puede faltar la comida, en concreto alimentos no perecederos que son los que mejor se conservan, ya que una situación así no se sabe cuánto puede durar y ropa de abrigo, ya que en caso de que los suministros se corten será necesaria para mantener la temperatura corporal, sobre todo si la emergencia se produce en períodos de frío.

Bélgica no es el único país

La ministra de Interior, Annelies Verlinden, esta iniciativa no pretende alarmar a la población, sino ser una guía clara y accesible para garantizar la seguridad ante problemas futuros.

Además de Bélgica, otros países como Suecia, Noruega o Finlandia también han distribuido manuales de supervivencia a sus ciudadanos para que sepan cómo actuar en caso de conflictos bélicos o desastres naturales. En el caso de Noruega, sus autoridades han recomendado almacenar 20 litros de agua potable por persona y diversos materiales para sobrevivir siete días sin ayuda externa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha animado a los países europeos a que adopten "una mentalidad de tiempos de guerra" y que refuercen su preparación ante posibles amenazas. Esto va de la mano a lo que ya avisó hace un mes, cuando instó a los miembros a gastar más en Defensa. Según Rutte, Europa no está completamente preparada para afrontar los desafíos de los próximos años.