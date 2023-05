Repunta el 'bullying': Uno de cada cuatro alumnos percibe acoso escolar en su entorno

El estudio destaca que el 24,4% de los alumnos españoles percibió en el curso 2021-2022 que existía acoso escolar en su clase, una cifra por encima de la del año anterior, cuando lo detectaba el 15,2% de los estudiantes, pero una percepción que sigue por debajo de la de 2019, que se situaba en el 34,1%. En el estudio han participado 5123 alumnos y 229 profesores de 5 CCAA ( Madrid, Valencia, Castilla y León, Islas Baleares e Islas Canarias)

El tipo de acoso escolar más común en el último curso fueron los insultos, motes y burlas (89,5%), mientras que el resto de formas de meterse con la víctima se redujeron. Los golpes y patadas pasan del 38% de 2020-21 a un 31,8% en el estudio actual.

Entre los motivos por los que se produce el acoso escolar destacan el aspecto físico de la víctima (56,5%) aunque cualquier motivo puede desencadenarlo. En el 72,6% de los casos la agresión se lleve a cabo entre varias personas.

Descenso del ciberbullying

En cuanto al ciberbullying, el informe revela que "la percepción de su incidencia baja", ya que un 8,2% piensa que alguien en su clase es víctima de ciberbullying (16 puntos porcentuales menos que en 2020-21). El principal medio para el ataque es el WhatsApp pero suben con fuerza Instagram (53,1%) y TikTok (48,6%). Los alumnos de Primaria también mencionan los juegos online, Twitch y Facebook como medios donde se produce el acoso. Al preguntar a los alumnos si han podido participar en una situación de bullying o ciberbullying sin darse cuenta, uno de cada cuatro (24,4%) reconoce que sí lo ha hecho, un porcentaje 2,6 puntos más alto que en 2020 y 2021.

Percepción de los profesores y centros ante el acoso

Un 45,4% de los chicos y chicas perciba que su profesor no hace nada y hasta seis de cada diez (61,7%) que su centro escolar no se implica. Casio la mitad de los encuestados considera que sus compañeros no hacen nada para evitarlo.

Internacional bullying sin fronteras

Según esta ONG en España, se estima que 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso, una situación que se convierte en un problema de salud mental grave que afecta a todos los niveles educativos.

Según la psicóloga Ana Lucas resulta difícil determinar un perfil de un niño que sufre acoso, ya que puede afectar a cualquier niño o adolescente sin importar su edad, género o estatus. Si hay ciertas características comunes suelen ser niños inseguros, diferentes o que destaquen de alguna manera, tímidos o introvertidos, con dificultades académicas o sociales. Son menores que no están integrados en grupos de amigos lo que les hace sentirse desprotegidos. Por su parte los acosadores carecen de empatía y justifican su comportamiento para sentirse más poderosos y populares.

Profesores contra el bullying

La asociación Nacional de Profesores de Enseñanza de España (ANPE) se une a este día internacional de lucha contra el acoso escolar y demanda una concienciación contra el acoso escolar en los colegios.

El Ministerio de Educación ha reiterado su compromiso con la mejora del clima escolar y presenta mañana el I Estudio sobre la Convivencia Escolar en Educación Primaria. ANPE afirma que la conducta suicida en niños y adolescentes ha aumentado de forma considerable en el último año, serían 906 tentativas hasta el mes de agosto, "la cifra más alta de los últimos diez años", afirman. De acuerdo con datos de la Fundación ANAR, existe un 30% más de probabilidad de suicidio entre las víctimas de acoso escolar.