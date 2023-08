El último mensaje de Edwin Arrieta antes de morir a manos de Daniel Sancho

Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el 7 de agosto, tras confesar el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

Los resultados de la autopsia indican que el cirujano Edwin Arrieta murió al ser degollado por el joven español según aseguró el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen cometido el pasado 2 de agosto. La Policía dispone de 83 días para la investigación, iniciados desde que Sancho ingresó en prisión provisional el 7 de agosto.

Desde que se conocieron los hechos se han ido revelando informaciones que van completando el perfil de los implicados y las circunstancias que llevaron al trágico final. El programa Cuatro al día ha tenido acceso a los últimos mensajes de Edwin Arrieta antes de morir. Esos mensajes, dirigidos a un compañero de trabajo, tienen que ver con su actividad profesional en referencia a una de las clientas de su clínica estética . "Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto! En mala hora accedí yo a operar a esa paciente", en tono enfadado.

Se refiere a una clienta que le habría denunciado por mala praxis. En su familia aseguran que Arrieta era un excelente profesional, sin embargo, varias publicaciones en redes sociales ponían en entredicho la labor del médico. El audio lo envío antes de morir a las nueve de la noche de Chile, país en el que desarrollaba gran parte de su actividad profesional. Arrieta tenía planeado abrir una clínica en España para seguir ampliando su cartera de clientes.

La familia de Arrieta descarta pedir pena de muerte para Sancho

El abogado sevillano Luis Romero, portavoz en España de la familia del colombiano Edwin Arrieta, presuntamente asesinado en Tailandia por el español Daniel Sancho, ha descartado que vayan a pedir la pena de muerte "por sus creencias religiosas" y reclamarán la cadena perpetua en una cárcel tailandesa.

En declaraciones a EFE, Romero, miembro del equipo de abogados internacional que representa a la familia de Arrieta, ha recordado que las últimas noticias llegadas sobre conclusiones de la autopsia determinan que murió degollado, lo que demuestra que "hay premeditación y también ensañamiento y alevosía".