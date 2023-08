El último mensaje de Daniel Sancho a sus amigos antes de entrar en prisión: "Algún día sabréis toda la verdad"

Hace casi una semana que el empresario culinario, Daniel Sancho, fue detenido en Tailandia tras haber confesado el asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, al que había desmembrado arrojando sus restos en distintas partes de la isla de Koh Panghan. Tras denunciar su desaparición y convertirse en el principal sospechoso, las averiguaciones que hizo la Policía tailandesa terminaron con la confesión de Sancho.

A partir de ahí comenzaron los rumores y las especulaciones sobre la naturaleza de la relación que unía al hijo de Rodolfo Sancho con el cirujano. En un principio se habló de una relación amorosa entre ambos, pero el propio Sancho lo desmintió en conversaciones con la Agencia EFE, a la que declaró haber sido un "rehén" de Arrieta: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

"Era su rehén; estaba obsesionado conmigo"

"Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

Actualmente, Sancho se encuentra en prisión provisional en una cárcel de Koh Samui, después de días reconstruyendo el crimen junto a las autoridades tailandesas y tras los que, la Policía anunció que le acusaría de asesinato premeditado.

En qué parte de la prisión se encuentra Sancho

Se ha conocido cómo es el día a día en la prisión en la se encuentra Sancho, así como el estado anímico en el que se encontraría el reo. Según el director de la cárcel, el acusado mantiene "un buen estado anímico", y que, aunque a su entrada, "no mostró signos de miedo o ansiedad", dos funcionarios de la prisión tienen el encargo de ocuparse de él y "conversar con él para aliviar cualquier estrés potencial".

La cárcel de Samui es una prisión considerada como "amable para penas máximas de 15 años" y Sancho se encuentra de momento en una división interna "más tranquila", en la que las celdas son "mejores" y tienen menos presos, aseguran fuentes cercanas al caso.

El director de la prisión no ha querido comentar si Sancho ha tenido oportunidad de conocer a Carlos Alcañiz, otro español encarcelado en el mismo centro.

El último mensaje de Sancho a sus amigos

Hasta ahora se conocía cómo se encontraba Sancho gracias a terceras personas, pero según una información exclusiva que ha publicado la revista Lecturas, el propio hijo de Rodolfo Sancho envió un mensaje a su círculo más íntimo justo antes de entrar en prisión.

"Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto", comienza el mensaje del empresario, que continúa diciendo a sus amigos: "Algún día sabréis toda la verdad; estaba defendiendo mi vida y la de las personas que quiero", sigue el mensaje para finalizar con un "me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia".