Un turista italiano, la primera persona en infectarse de Covid, viruela del mono y VIH a la vez

Después de pasar una semana de vacaciones en España, el protagonista de esta sorprendente historia, que ya ha dado la vuelta al mundo, comenzó a sentir cansancio físico, malestar general y dolores de cabeza y fiebre, una sintomatología que se ha asociado al coronavirus.

Se trata de un turista italiano de 36 años, quien se ha convertido en la primera persona a la que se le ha detectado covid y viruela del mono de forma simultánea. Además, días después de regresar de su viaje por España, dio positivo en VIH.

Este hallazgo ha sido publicado en la revista Journal Of Infection, y , según sus autores, subraya la posibilidad de una superposición de estos patógenos, por lo que recomiendan no descartarlo, especialmente cuando la persona afectada tenga prácticas de riesgo.

Primero covid y después viruela y VIH

Según cuenta la publicación científica, el hombre, que habría estado en España entre el 16 y 20 de junio, practicó sexo sin protección con otros hombres.

Nueve días después presentó hasta 39° de fiebre, acompañada de dolor de garganta, fatiga, cefalea e inflamación en los ganglios, y el 2 de julio dio positivo por SARS-CoV-2.

Según narra la publicación, en la tarde del mismo día comenzó a desarrollarse una erupción en su brazo izquierdo. Al día siguiente aparecieron pequeñas vesículas dolorosas "rodeadas de un halo eritematoso en torso, miembros inferiores, cara y glúteos".

El 5 de julio, por la progresión de las vesículas, acudió a urgencias del Policlínico G. Rodolico - San Marco del Hospital Universitario de Catania, Italia, y posteriormente fue trasladado a la unidad de Enfermedades Infecciosas.

Fue allí donde se hizo la prueba de la viruela del mono y también dio positivo. También lo hizo en un test de VIH y, dado su recuento de células CD4 (que son un indicador de la respuesta inmunitaria), “se puede asumir que la infección fue relativamente reciente”, señalan los investigadores.

Los médicos que trataron al paciente han explicado que no hay pruebas de que la coinfección de estos tres virus pueda agravar la situación del paciente.

De acuerdo con la información desarrollada en el artículo, este caso es una prueba más de que la viruela del mono se contagia principalmente a través de la vía sexual. A pesar de que a priori no parece ser una enfermedad de transmisión sexual, el contacto íntimo y directo durante las relaciones están siendo la principal vía de infección.

Por el momento, está afectando especialmente a la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres, ya que acaparan el 98% de los casos registrados en el mundo. No obstante, esto no significa que cualquier persona que esté expuesta al virus no pueda contagiarse.

Aspectos a destacar sobre esta nueva coinfección

La revista Journal Of Infection ha recogido algunos aspectos relevantes sobre este primer caso de coinfección por virus de la viruela del simio, SARS-CoV-2 y VIH.