Todo lo que debes saber sobre el uso de los triángulos de emergencia de la DGT este verano

El verano, y más concretamente el mes de agosto, es la época donde los ciudadanos españoles más aprovechan para irse de vacaciones. Esto genera grandes atascos de coches en las autopistas y con ello, más porcentaje de riesgo a la hora de tener un accidente. La DGT prevé 6,9 millones de desplazamientos por carretera para la segunda operación especial de este verano, la operación 'Salida del 1 de agosto'.

¿Qué cambios ha establecido la DGT con respecto a los triángulos?

La DGT eximió del uso de los triángulos en autopistas y autovías el pasado sábado, 1 de julio, en caso de inmovilización del vehículo por causa de accidente o avería. Sin embargo, su uso sigue siendo obligatorio cuando estas circunstancias se produzcan en vías convencionales, según informó la institución.

Con respecto a esto, explicó que se tomó esta decisión principalmente por el "elevado número" de personas fallecidas en vías de alta capacidad (autovías y autopistas) por atropello, que pone de manifiesto que transitar por el arcén, permanecer en el mismo, intentar reparar una avería o incluso, la colocación y posterior retirada de los triángulos de preseñalización de peligro "incrementan notablemente" el riesgo de atropello.

Asimismo, señaló que otro de los motivos son las condiciones de circulación que se producen en autopistas y autovías en las que hay una alta intensidad de tráfico y de velocidad. También especificó que no colocar los triángulos no será motivo de denuncia pero exclusivamente en estas vías rápidas "por comprometer gravemente la seguridad de las personas al tener que transitar a pie por la calzada".

La DGT recuerda también que en Reino Unido ya se ha eliminado el uso de los triángulos en vías rápidas y que en otros países lo están estudiando.

Pere Navarro, director general de Tráfico, recordó que en 2022 un total de 42 personas fueron víctimas de siniestros viales por bajarse del vehículo. "Algo había que hacer. Bajarse y poner el triangulo a 50 metros es un riesgo y más en carreteras de alta velocidad, que hay mucho tráfico", afirmó.

En todo caso, señaló que esta medida afectaría sólo a aquellos que no cuentan ya con la señal V16, dispositivo ya disponible pero que no será obligatorio hasta 1 de enero de 2026 para autopistas y autovías. "No hace falta que te bajes y te vayas 50 metros atrás para colocarlo", concluyó.

¿Cuándo entra en vigor la luz emergencia V16?

A partir del 1 de enero de 2026, la luz emergencia V16 sustituirá definitivamente a los triángulos y además deberá tener geolocalización. Estas nuevas luces no cuestan más de 20 euros, en 2026, cuando sea de uso obligado, deberás cambiarla obligatoriamente.

El GPS, que vendrá incorporado y funcionará en tiempo real, será un método para que las autoridades tengan conocimiento de que hay un objeto detenido en la vía.