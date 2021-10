Toda una vida en una pequeña caja: la historia de Pepa, vecina de La Palma

Antonia María Rodríguez es vecina de La Palma y tras la erupción del volcán, ha acogido en su casa a 14 personas. La situación ha provocado que su hijo y la familia de su mujer hayan perdido sus casas.

Según cuenta en laSexta Noche, ella y su madre, Pepa -de 80 años-, han metido en una maleta lo imprescindible ante la posibilidad de que finalmente también sean desalojadas por el avance de la colada. La erupción ha provocado que su madre tenga que guardar todos sus recuerdos "en una cajita": "Lo más importante para ella son las fotos".

Antonio explica que a pesar de todo lo que están viviendo y del miedo que padecen en estos momentos, no van a dejar su casa.

Asimismo, llama a que la gente no se olvide de ellos: "Que esto no quede aquí, que no nos olviden, sobre todo a la gente que lo perdió todo. Hagamos todos ruido para que entre todos salga adelante, y lo vamos a conseguir".