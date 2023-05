Una tiktoker de EEUU prueba McDonalds en España y sorprende con su valoración

Uno de los vídeos más recurrentes de influencers que viajan a otros países es probar comida del lugar de destino, ya sea típica de la zona o de cadenas de restaurantes para ver las diferencias respecto a las de su área.

Una tiktoker de Estados Unidos @kaitlyneats, ha viajado a España y en su cuenta ha hecho una cata de varios productos del McDonalds. La cadena de comida rápida tiene más de 40.000 establecimientos en todo el mundo y un cuarto de ellos están en Estados Unidos. En España la cifra está rondando los 500 y a nivel global es el líder indiscutible de su sector con 7.500 millones de beneficio en 2021.

En su peculiar cata comienza con las patatas fritas con queso y bacon. La nota que les pone es de notable, un 7 sobre 10. Pese a ser uno de los productos no tan habituales en los restaurantes españoles.

Más sorprendida ha quedado con las bolitas de pollo. Destaca que los productos están mucho mejor sazonados que en su lugar de origen. Estas bolas rebozadas se llevan el nueve. Pero el 10 se lo iba a poner el siguiente producto que ha tomado. "Están buenísimas. Si no supiera que son de McDonalds no me daría ni cuenta, un 10", comenta sobre las alitas de pollo. Para finalizar, prueba una hamburguesa la McCrispy de miel y mostaza: "Creo que no la tenemos en Estados Unidos, pero podría estar equivocada. Es distinta a la miel y mostaza americana. Le voy a dar un 7". En los comentarios de la publicación muchos usuarios se lamentan de haber esgado en España y no haber probado la comida de McDonalds mientras que muchos españoles confirman sus sensaciones.