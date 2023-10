El testimonio de la última persona que vio con vida a Álvaro Prieto: "Iba solo. No vi nadie detrás de él"

El último testigo que vio con vida a Álvaro Prieto, Carlos Vilar, relata cómo fue el momento en el que observó al joven en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, en exclusiva en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3: "Veo un muchacho venir de la estación. Su cara no me sonaba, en este barrio nos conocemos todos. Veo que tira en un camino hacia acá (la zona de las vías) y se mete entre dos muros. Se cuela ahí y pensé que a lo mejor iba a hacer sus necesidades. Ahí le pierdo la pista".

Carlos es uno de los testigos y no tiene duda de lo que vio porque posteriormente varios vecinos también relataron haber visto ese trayecto de Álvaro: "Al día siguiente me comentó un vecino que él también le vio con la camisa verde, pantalón y una cadenita".

Caminaba él solo

Una de las grandes incógnitas es saber qué pudo llevar a Álvaro a hacer ese trayecto alejándose casi dos kilómetros de la salida de la estación. El testigo relata que no veía que nadie le persiguiera y que aparentemente estaba en buen estado: "Te puedo confirmar que iba solo. No vi nadie detrás de él. El tiempo que yo le observé iba con paso firme, no daba tumbos ni nada. No te puedo decir la hora exacta pero el perro yo lo saco sobre 9.30 y 10 así que era sobre esa hora".

Carlos señala los dos muros entre los que se coló Álvaro y explica que no le cuadra que no le viera nadie más: "Le vi entrar pero no salir. Lo que me extraña es que a partir del solar nadie le viera cuando de la estación a aquí le vieron varias personas".

Reconoce que en un primer momento no se dio cuenta de que esa persona que había visto era Álvaro porque no le dio importancia: "El viernes me enteré de la noticia. Yo no caí en que fuera este muchacho porque no me fijé mucho en su cara. Nadie me ha tomado declaración. El sábado hubo pareja de policías secretas preguntando pero a mí no".