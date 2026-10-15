Sismo

Un terremoto de magnitud 4,2 se registra en El Bierzo (León)

El epicentro del sismo se ha registrado en la localidad de Priaranza del Bierzo, a escasos 10 kilómetros de Ponferrada.

Samuel Portillo

Madrid |

Registrado un terremoto de magnitud 4 en Priaranza del Bierzo (León)
Registrado un terremoto de magnitud 4 en Priaranza del Bierzo (León) | Europa Press

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter se ha detectado a las 22:34 cerca de la ciudad de Ponferrada, en la localidad de Priaranza del Bierzo (León)

El epicentro del sismo se produjo a poco más de 10 kilómetros de la capital berciana y fue detectado en un principio por el sistema de alerta de terremotos de Android (Android Earthquake Alerts System).

Según la información del Instituto Geográfico Nacional el movimiento se ha percibido en varios municipios bercianos y también en Oviedo, tal como recoge también la página web del organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los organismos oficiales se encuentran investigando en estos momentos el alcance del fenómeno. Por el momento no se han notificado daños materiales ni heridos. Las autoridades recomiendan mantener la calma.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han producido varios temblores en Priaranza del Bierzo, Benuza y Molinaseca de diferentes magnitudes entre 1,3 y 4,2.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.

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