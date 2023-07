Temperaturas de hasta 40 grados marcan la jornada de reflexión antes de las elecciones generales

Mirando los termómetros, parece que nos va a tocar afrontar la jornada más reflexión más cálida de la democracia. Tal y como ha publicado la AEMET, las temperaturas tenderán a aumentar en esta jornada preelectoral, y se rozarán los 38 grados en el Valle del Guadalquivir.

En esta región del sur de España se espera que, a lo largo de las próximas horas, las temperaturas se eleven desde los 36 grados hasta los 38; no hará mucho menos calor en el resto del territorio español, pues las máximas también aumentarán (desde los 34 a los 36 grados) en la vertiente atlántica, Cantábrico oriental y alto y medio Ebro. Habrá "pocos cambios o descensos" en "la mayor parte" de la Península y Baleares", si bien si que habrá un ligero descenso en el área mediterránea y en Canarias.

Tiempo estable durante la jornada de reflexión

Sin embargo, y aunque estemos calor, no parece que tengamos que reflexionar en mitad de una tormenta, pues se espera un tiempo estable en "gran parte" de la Península. Sin embargo, no se descartan algunos chubascos o precipitaciones en el norte de Galicia, en el área cantábrica y en otras zonas del interior de Cataluña y del sur de la Comunidad Valenciana. En el norte de las islas Canarias, además, no se puede descartar alguna llovizna "débil".

Las nubes van a aproximarse a lo largo del día en los tercios norte y este peninsulares, con una baja probabilidad de chubascos y algunas tormentas ocasionales en las zonas montañosas del tercio oriental. En el sureste de la península se esperan intervalos de nubes medias y altas, y en Baleares se esperan las conocidas como "rissagas", que son oscilaciones importantes del nivel del mar. La calima no se descarta en el sureste peninsular, Melilla y en el archipiélago balear.