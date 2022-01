Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan tras 12 años: "No es un adiós, es un hasta luego"

El nuevo año también es un buena oportunidad para cambiar. Esto es lo que les ha ocurrido a la influencer Tamara Gorro y el futbolista Ezequiel Garay, que después de 12 años de matrimonio y dos hijos en común, han decidido separarse.

Ha sido Gorro la encargada de comunicarlo a través de un vídeo de Instagram. "Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", explicaba.

Precisamente una de las peculiaridades de esto es que no han iniciado los trámites del divorcio porque no descartan en un futuro retomar su relación. "Evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar. Eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar rumores", aclaraba entre lágrimas.

Tamara Gorro destaca que "no ha pasado nada"

En este sentido, la influencer ha preferido dar ella todos los detalles para evitar noticias falsas: "Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo". Y ha incidido en que "no ha pasado nada entre ellos" ni ha habido terceras personas.

"Me duele mucho que nos podamos separar de por vida. Tenemos 35 años, tenemos toda una vida por delante. Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo. Yo voy a seguir mi vida, voy a seguir aquí, tengo que trabajar y tengo que sonreír", terminaba el vídeo.

Garay tampoco cierra la puerta a una futura reconciliación

Por su parte, Garay ha compartido una storie en la que también dejaba abierta la puerta a una futura reconciliación: "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos doce años maravillosos", ha apuntado el futbolista.