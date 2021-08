El sumario del caso de José Luis Moreno revela el dinero que tenía el productor fuera de España y su intención de abandonar el país

LEER MÁS José Luis Moreno: cronología de la operación Titella y la caída del rey de las marionetas

Los informes policiales del sumario a los que ha tenido acceso Onda Cero recogen las sospechas de que José Luis Moreno planeaba dejar España y no introducir los entre 400 y 900 millones que tiene en el extranjero.

Según la investigación policial, el productor televisivo tenía previsto abandonar el país, vender todas sus propiedades y no liquidar ninguna de sus deudas.

En una de las conversaciones intervenidas, José Luis Moreno habla con uno de sus colaboradores de irse: "no tengo por qué contaminarme aquí de nada". "Yo ya he vivido una vida ahí fuera, estoy muy organizado; yo lo que me tengo que ir es fuera de España", afirmaba el productor.

Otras conversaciones entre dos de sus administradoras, reflejan el pánico a una auditoría y también hablan de los excesos de Moreno y sus tapaderas: alquiler de platós a 30.000 euros al mes, estando completamente vacíos y sin decorados, 20.000 en estudios históricos de peluquería y vestuario, un viaje a Malta de 250.000 euros, y facturas de personal que no existía.

El productor se encuentra en libertad bajo fianza después de su detención en el marco de la operación 'Titella' por presuntos delitos de estafa.

Modus operandi del productor

La Policía detalla en el sumario del caso Titella el modus operandi del productor para presuntamente embaucar a bancos e inversores privados para que le prestaran dinero. Para conseguir el dinero el productor se valía de ciertos individuos y sociedades mercantiles, en "un entramado empresarial muy complejo" con el pretexto de financiar un proyecto cinematográfico o televisivo. El socio al que supuestamente estafó, le entregó a Moreno 35 millones de euros para una serie y sigue esperando el primer capítulo.

Dos pistolas en su casa

El informe policial precisa el material incautado en los registros de la mansión del productor, donde la policía encontró dos pistolas, una caja fuerte con 1.400 Dírham, 2.000 euros en cuatro billetes de 500 y billetes de 100 dólares de EEUU y 2.200 euros en efectivo.

Además, la policía también encontró nueve vehículos de alta gama y un salón con maquina bronceadora. La Policía especifica también en el informe policial que José Luis Moreno contaba con dos sedes, una en Los Ángeles y otra en Londres.