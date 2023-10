José Luis Martínez Almeida, se casa con su novia Teresa Urquijo y Moreno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y su novia oficializaron su relación el pasado mes de junio en la plaza de los toros de Las Ventas y hasta ese momento se vivió de una manera discreta.

Así como Martínez-Almeida es una persona de enorme proyección pública, su pareja, aunque no es del todo anónima por su árbol genealógico, es desconocida para el gran público. Desde esa comparecencia pública, sin embargo, la atención mediática que ha despertado es mucho mayor, aunque sigue llevando su vida bastante apartada de los focos.

Pero es ahora cuando se ha hecho pública la noticia de que se casan el próximo año, según ha informado Beatriz Cortázar en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio.

El alcalde jugó al despiste sobre el tema en Más de uno Madrid

Martínez Almeida, el pasado día 18 de septiembre jugó al despiste en el programa de Pepa Gea, Más de uno Madrid, al preguntarle por una posible boda. "No hay respuesta posible porque si digo 'sí' la aludida debe pensar 'qué estás diciendo!' y si digo 'no' debe estar pensando también 'en quién te crees', y si ni digo que si ni que no parece que soy indeciso, me lo ponéis demasiado complicado" aseguraba.

Dónde se celebrará el enlace

El enlace, según la información de Cortázar, se celebraría en la capilla que la familia de la novia tiene en Los Molinos, en Navalagamella. Y al parecer la periodista dice que al alcalde no le hará gracia que trascienda la noticia y seguramente "lo desmentirá". Sin embargo, da por segura la boda para antes del verano.

Quién es Teresa Urquijo y Moreno

Según han informado varios medios, Teresa Urquijo y Moreno guarda relación con la familia real por su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, hija de Teresa de Borbón y Borbón, prima del rey Emérito.

También tiene lazos con la aristocracia por parte de su padre, Lucas Urquijo Fernández de Araoz, bisnieto del médico y científico Gregorio Marañón e hijo de Jaime Urquijo y Chacón, que fue presidente de Energía e Industrias Aragonesas y vicepresidente de Tabacalera.