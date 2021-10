El sindicato CSIF denuncia que las agendas de los centros de salud se multiplican por seis y el aumento de las agresiones a los profesionales

El CSIF se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para abordar de manera urgente "la situación de deterioro de los centros de salud en toda España como consecuencia del déficit de personal, falta de inversiones y la situación de colapso generada durante la pandemia que ahora lastra su funcionamiento".

Listas de hasta 15 y 20 días en Atención Primaria

Desde CSIF aseguran que faltan más de 9.000 médicos y casi 30.000 profesionales de enfermería. Y la situación va a seguir empeorando si sumamos las bajas por agotamiento del personal sanitario, el aumento de pacientes con patologías post covid y la finalización de los contratos de refuerzo (Unos 50.000 realizados durante la pandemia).

"Si el paciente no puede esperar 15 días se presenta sin cita"

Pedro Ibor, médico de primaria en la Comunidad Valenciana, asegura que en el momento actual están, no igual pero casi, como en plena pandemia. "Al abrir los centros nos encontramos con agendas multiplicadas por cinco o seis. La atención primaria no es programada, en el día a día esa lista de espera te provoca diariamente urgencias en el centro de salud. Si el paciente no puede esperar 15 días se presenta sin cita... Tenemos saturación de pacientes no citados.

Hemos pasado de ser aplaudidos a ser agredidos

Agresiones al personal que está en primera línea

El médico Pedro Ibor asegura que las agresiones verbales van aumentando. "La gente no entiende la demora, quieren atención inmediata. Y la vía más fácil es el insulto, la agresión y la amenaza" afirma.

"Hemos pasado de ser aplaudidos a ser agredidos. Hemos notado más agresividad desde que la pandemia ha aminorado. Hemos visto más agresividad, es lo que veo todos los días" nos cuenta el médico de Atención Primaria.