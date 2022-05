Séptima ola del coronavirus: "Por incidencia estamos en ella. Por afectación hospitalaria, no"

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, pide cierta cautela respecto a la situación del covid en España: "Los datos de incidencia son de población de más de 60 años, probablemente estemos en cifras más altas en otras franjas. Si mantenemos estas cifras aumentará la presión asistencial. Hay que estar vigilantes, lo de la mascarilla junto a la Semana Santa ha traído cierto relajamiento".

Estamos en un aumento de contagios y por eso el experto advierte que no nos podemos relajar: "Cualquiera tiene conocidos que en los últimos días tiene la covid. Indica que el virus está muy presente y lo tiene fácil si nos seguimos relajando". Y en este sentido cree que dejar la estrategia de protección en las decisiones personales, no es lo más adecuado: "Es arriesgado. Hay medidas como la mascarilla que pueden hacer no dejar todos en manos del ciudadano. Al gripalizar el virus está infectando y descompensando patologías crónicas sobre todo en la gente mayor".

¿Séptima ola?

"Si hablamos de incidencia podemos pensar que ya estamos en la séptima ola. Por afectación hospitalaria no. La gente está protegida ante la enfermedad grave en general. Es posible que si sigue circulando el virus a este nivel tan elevado pueda haber más casos graves", explica López Hoyos.

Respecto a la cuarta vacuna considera que todavía es pronto para administrarla y esperaría a después del verano: "Veo sensato esperar a otoño para vacunar a la gente más mayor. Frente a ómicron las tres dosis son suficientes. Animar a los que no tengan la tercera que se la ponga y los que la tengan a esperar a otoño que puede haber una vacuna más potente y efectiva". Cree que la dosis española estará disponible pronto: "Esperamos que la EMA la apruebe para empezar a dar las primeras dosis de refuerzo".