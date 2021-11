Una sentencia afirma que la pausa del café se queda fuera del horario laboral

La pausa para tomar café a media mañana entre compañeros es habitual en la mayoría de oficinas. Este descanso comúnmente breve aunque otras veces no tanto, ya forma parte de las rutinas y jornadas de trabajo.

Una sentencia en Italia aclara que la pausa para el café no es trabajo y por tanto una empresa puede restar del salario el tiempo que tarda en tomar el café su empleado. En España también hay varias sentencias sobre el café de media mañana entre compañeros habitual en la mayoría de oficinas.

La pausa del café ya está fuera del horario laboral en Italia

En la sentencia se dirimía la causa una trabajadora que reclamaba una indemnización como accidente laboral por una caída que sufrió de camino a una cafetería cercana para tomar el café durante su horario de trabajo. A pesar de que la trabajadora en cuestión contaba con la autorización de su superior para ir a por café.

El Tribunal Supremo ha decidido que ese momento no se recoge durante el horario laboral, dejándolo fuera de los casos de accidentes en el trabajo pero, por extensión, reconociendo también que la pausa por el café no está dentro del horario laboral. Determina que “no tienen derecho a la tutela del seguro quienes asumen el riesgo de una elección propia promovidos por satisfacer necesidades personales, afrontando una situación distinta a la actividad laboral”.

Además de retirarle la invalidez temporal, la trabajadora tendrá que pagar 5.300 euros por los gastos legales.

La sentencia no cuestiona que el café entre dentro de los ritos de una jornada laboral, pero sí pone límites a la hora de considerarlo como tiempo de trabajos: "No tienen derecho al seguro quienes bajo una elección propia asumen el riesgo de desplazarse movidos para satisfacer necesidades personales, afrontando una situación distinta a la actividad laboral", dice la sentencia que llega once años después del incidente.

En España, el Estatuto de los Trabajadores recoge la pausa para el café

En España ya hay varias sentencias al respecto. En 2018, una sentencia del Tribunal Supremo hace justo la apreciación contraria a la ahora vista en Italia.

En ella se apreciaba también una lesión de un empleado durante una pausa por el café, calificándola como accidente de trabajo. Sin embargo, la Audiencia Nacional en 2020 avaló que una empresa restara de la jornada de trabajo el café o la pausa para fumar al no haberse pactado previamente.

Atendiendo por otra parte al Estatuto de los Trabajadores, que recoge, de forma oficial, que todo trabajador que realice un turno de más de seis horas tiene derecho a tomar una pausa de 15 minutos en su labor sin reproche alguno.