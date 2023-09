Los sectores que buscan más trabajadores: sueldos de hasta 100.000 euros

Encontrar trabajo con unas buenas condiciones laborales es todo un desafío, especialmente para los jóvenes que se inician en el mundo profesional. Quizás por ello, a la hora de elegir un oficio, se tiene más en cuenta cuáles son los sectores que buscan gente y, sobre todo, dónde se ofrecen mejores salarios.

Gracias a una investigación realizada por la compañía de búsqueda de empleo, Ladders, y recogida por la web 'CNBC Make It', hemos descubierto los diez puestos de trabajo "con el mayor número de puestos vacantes entre enero y agosto" de 2023. Además, en todos ellos, se cobra más de 100.000 dólares.

No obstante, el portal web resalta que no todas las funciones de estas ocupaciones aseguran un sueldo tan alto, aunque sí lo garantizan muchas plazas vacantes estadounidenses, lo que, según el sitio web, "podría indicar que las empresas no tienen suficiente personal y están aumentando los salarios para atraer talento, o están contratando para puestos gerenciales mejor pagados".

Los 10 trabajos más ofertados y mejor remunerados

A continuación, te presentamos la lista publicada por Ladders, en la que se revelan los trabajos con mayor oferta laboral y mejor remunerados en Estados Unidos, haciendo así una comparación del salario que el mismo desempeño supone en España, de acuerdo con datos obtenidos de la web de empleo, Indeed.