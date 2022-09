Sanidad estudia retirar esta misma semana la obligación de llevar mascarilla en los transportes públicos

Los epidemiólogos de Sanidad consideran que no tiene sentido esta obligación con los datos actuales de incidencia.

Según publica el diario 'La Vanguardia', el Ministerio de Sanidad estudia retirar la obligación de llevar mascarilla en los transportes públicos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen mañana en el Consejo Interterritorial de Salud y el jueves en la Comisión de Salud Pública para decidir si se elimina esta obligación.

Si se decide eliminarla, la obligación se sustituirá por una recomendación. Comunidades como Madrid o Castilla y León ya lo habían pedido y también los expertos en salud pública consideran que la situación epidemiológica actual, con una incidencia a 14 días en mayores de 60 años en 129 casos por 100.000 habitantes, consideran que no tiene sentido esta obligación.

Los epidemiólogos del Ministerio de Sanidad también creen que mantener la obligación, con los datos actuales, no tiene sentido. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no se ha pronunciado sobre eliminar o no la obligatoriedad y se ha remitido a la recomendación que les transmitan los expertos de su departamento.