Salen a la luz las conversaciones de Óscar tras la desaparición de Esther López

Nueve meses después, el caso de Esther López continúa sin resolverse. Los últimos indicios de la investigación de la Guardia Civil apuntaban al origen de las lesiones que tenía la joven en el dorso de su mano derecha, compatibles con un utensilio tipo tenedor de tres puntas o un objeto similar.

La principal hipótesis sigue siendo la misma: que la joven murió atropellada por un turismo que podría ser el del principal sospechoso, Óscar S.M., la última persona que presuntamente vio a Esther con vida antes de su desaparición.

Por ello, los agentes prestaron especial atención a las conversaciones entre Óscar y Carolo, otra de las últimas personas que vieron a la joven con vida. Se une a las sospechas un tercer hombre, Ramón 'El Manitas', el que habría asegurado a Carolo que ha hablado con Esther después de su desaparición.

"Dios quiera que esté borracha, perdida por ahí haciendo el gilipollas, pero es para darle una hostia si es verdad. No sé, tío, porque ayer toda la noche medio sin dormir, esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y Ramón ha dicho que habló con ella. No sé, muy raro todo", asegura Carolo a su amigo Óscar en un audio que ha desvelado el programa 'Equipo de Investigación' de laSexta.

Ayuda a Inditex para resolver el caso

El último giro en el caso ha llegado hasta Inditex. Los agentes de la Guardia Civil han pedido ayuda a la multinacional para tratar de resolver el crimen debido al tipo de laboratorios que tiene la empresa de Amancio Ortega en Galicia, así como las modernas instalaciones que puede facilitar la labor de la investigación.

El motivo, las fibras que encontraron las autoridades bajo las uñas de Esther López. Los análisis solo concluyeron que se ajustaban a las características del pantalón que vestía Óscar la noche que murió la joven, pero no fue más allá, por lo que se busca que los medios que tiene Inditex ayuden a "acotar y limitar mucho más la procedencia" de estas fibras.