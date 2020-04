Repunte del coronavirus en España: 5.252 casos y 585 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha actualizado con retraso los datos del coronavirus en España: 188.068 totales (5.252 más que el día anterior), 19.478 fallecimientos (585 más) y 72.963 curados (3.502 más). Estas cifras muestran alguna incoherencia respecto a las conocidas el jueves, motivo por el que se ha preguntado a los expertos durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón explica que el retraso en la comunicación de los datos se debe a discrepancias con una comunidad autónoma que desde el principio comunicaba la información a través de dos fuentes diferentes, pero que aportaban datos coherentes entre ellas. Sin embargo en los últimos días ha habido discrepancias que han discutido con ellos esta mañana.

Asimismo, informa de que las cifras conocidas este viernes están "un poco distorsionadas" por dos motivos: la introducción de los test serológicos y el cambio de criterio en la notificación de casos de las comunidades autónomas. Esto hará que los datos bailen durante unos días hasta que se vayan corrigiendo las series para hacerlas más homogéneas.

"Estamos empezando a pedir a las comunidades información más detallada y no todas pueden adaptar sus mecanismos de transmisión en el mismo momento y de la misma manera, por lo que el proceso llevará unos días", explica.

Simón asegura que quieren conocer el "impacto real" de la pandemia y que trabajan con series estables que miden lo mismo día a día, lo que les permite ver la evolución de la misma: "Si esos datos diarios son estables, la interpretación de las tendencias puede ser correcta, lo que influye a la hora de tomar decisiones".

Sin embargo, en los próximos días habrá más disponibilidad de test serológicos y algunas comunidades comenzarán a recoger información sobre casos posibles no confirmados, defunciones posibles confirmadas y no confirmadas, lo que hará que se tengan que reordenar los datos para que no haya "artefactos" que distorsionen la serie histórica.

Asimismo, asegura que esto no quiere decir que no se vaya a dar la información, sino que se incluirá en distintas tablas, y pide paciencia porque "hay que tener cuidado" con los datos que se dan porque, si queremos conocer la evolución real de la pandemia en España, en la serie histórica "todo tiene que significar lo mismo".

Sobre los nuevos datos de contagios, explica que representan un incremento de alrededor del 2,8%, algo que se ha ido reduciendo desde el inicio del estado de alarma el pasado 15 de marzo. Esta evolución también se aprecia en los datos de hospitalizados (1,7%), de UCI (1,5% ) y fallecidos (de un 38% diarios a un 3% esta semana).

