Reinventarse para combatir la sequía: la empresa española que convierte el aire en agua potable

El Consejo de Ministros aprobó este jueves un Real Decreto con medidas para abordar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua. Para ello, habrá una dotación de 2.190 millones de euros que repartirá para ayudas directas a agricultores y ganaderos y para otras medidas como la construcción de infraestructuras como desaladoras y el aumento de la reutilización del agua que en estos momentos está en el 10% con el objetivo de duplicar esa cifra en 2027.

Reutilización del agua

La climatología de España con baja pluviometría, como han demostrado de nuevo los últimos meses, y largos periodos de sequía obliga a optimizar la gestión del agua. Las aguas residuales depuradas y regeneradas son un recurso viable y óptimo. La mayor ventaja de la reutilización es la garantía de la calidad como del caudal de agua disponible con independencia de la estacionalidad.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recalcado que el objetivo es que el volumen de agua reutilizada que España utiliza pase del 10% actual, al 20 % en el año 2027.

Además, ha explicado que el Gobierno cuenta con ejecuciones de actuación inmediata en las cuencas hidrológicas más afectadas por la sequía. Se trata de intervenciones, pozos de sequía y conexiones para el abastecimiento por un importe de 35,5 millones de euros para garantizar el abastecimiento de agua este verano.

"Casi vamos a vender las tejas, no sabemos qué es llover de verdad"

Los embalses se encuentran al 51,2% de su capacidad y la situación es aún más crítica en las cuencas de Cataluña y Guadalquivir donde las cifras apenas superan el 25%. Con unas previsiones de lluvia que no son buenas, la extrema sequía ya afecta a más del 60% de los agricultores españoles con unos campos sedientos.

"Casi vamos a vender las tejas, no sabemos qué es llover de verdad" explicó el agricultor y ganadero de Lérida, Santi Capdevilla, en 'Por fin no es lunes' hace unas semanas, ante la falta de una gran lluvia, una lluvia de verdad. "Llover era empezar en marzo, abril, mayo" y "eran épocas que día sí, día también llovía con temperaturas entre 22 y 30 grados", algo que no se puede ver "ni en noviembre ni en mayo", asegura el agricultor.

Fabricar agua potable a través del aire, la idea de una empresa española

Hay empresas españolas que prácticamente crean agua de la nada. Es el caso de una compañía de Córdoba que fabrica agua potable a partir del aire en cualquier parte del mundo mediante el uso de generadores atmosféricos. Esta tecnología replica el agua de la lluvia pudiendo utilizarla en muchos hábitos y sectores.

El director general de esta empresa, Carlos García, aseguró en la misma entrevista que la función de la empresa "es condensar la humedad que tiene el aire" por medio de la utilización de procesos como el "ciclo frigorífico" que se puede encontrar en los aires acondicionados o en las neveras.

Por medio de unos generadores, se toma el "aire ambiental, lo filtran y entonces lo enfrían por debajo del punto de rocío", explica García añadiendo que "ahí está la clave" en cuanto al funcionamiento de los distintos mecanismos como "intercambiadores de calor, compresores, ventiladores" e incluso de los "filtros" que permiten hasta el uso como agua potable con un consumo de 0,22 KW/hora para un litro. Aún así, asiente, "nosotros, por desgracia, no tenemos una solución para el campo de manera extensiva" aunque serviría para acabar con el problema del agua embotellada.