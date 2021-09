El regreso de ABBA: estrenan nuevo disco tras 40 años

LEER MÁS ABBA vuelve con nuevas canciones tras casi 40 años de parón

ABBA suena en 2021 maravillosamente bien. Las nuevas canciones que los millones de seguidores en todo el mundo ansiaban conocer, son actuales, tecnológicamente impecables y manteniendo todo el sabor de ABBA. Se ha hecho muy larga la espera, desde que en 2018 el grupo anunció su grabación en Estocolmo, pero la pandemia y la dificultad tecnológica para crear los avatares de los cuatro miembros del grupo, retrasaron el proyecto que hoy se ha presentado: ABBA VOYAGE.

Las nuevas canciones

ABBA ha grabado cinco nuevas canciones. De las dos primeras solo conocíamos el título, 'I still have faith in you' y 'Don't shut me down', una canción pop bailable y otra al más puro estilo melancólico de los últimos años de grabaciones del grupo. En directo desde Londres, Benny Anderson y Björn Ulvaeus han presentado las canciones, al tiempo que Universal lanzaba el vídeo con sesiones de las grabaciones y las primeras imágenes de los hologramas de los miembros de ABBA que se utilizarán para el concierto previsto en mayo en el este de Londres. El álbum se estrenará el próximo 5 de noviembre.

Abba Voyage

Pero ABBA no solo presenta las nuevas canciones, sino también el espectáculo que relanzará al grupo internacionalmente y que hará que las nuevas generaciones se acerquen a su música, que era uno de los objetivos principales de ABBA con este espectáculo. A través de la web oficial Abba Voyage y de las redes sociales, millones de fans en todo el mundo han podido seguir el evento que ha tenido escenarios en Estocolmo, Viena, Berlín, Nueva York y sobre todo Londres, epicentro del nuevo proyecto de ABBA.

Vivir la experiencia de estar en un concierto de ABBA es el proyecto, donde todos los elementos serán en vivo, los músicos, bailarines, menos las figuras de los 4 miembros de ABBA, que podremos ver en modo digital como "avatares" de su imagen cuando estaban en la treintena.

La ubicación inicial del nuevo espectáculo estará en Londres, en un teatro especial 360 grados, y se abrirá en mayo con asistencia de todos los miembros de ABBA. Un espectáculo de inmersión total en la música del cuarteto, que estará funcionando hasta 2025, cuando se desplazará a otras ciudades como Las Vegas (EEUU) o Estocolmo (Suecia). Todo este proyecto surgió de las conversaciones de Benny, Agneta, Anni-Frid y Björn con el productor británico Simon Fuller, cerebro del "Pop Idol".

El museo ABBA de Estocolmo

En Estocolmo, la presentación de ABBA Voyage ha tenido lugar en el parque de atracciones Gröna Lund, justo al lado del Museo ABBA, epicentro de todo lo que sucede alrededor del grupo en Suecia. Desde su apertura en mayo de 2013, este museo alberga los antiguos estudios de Polar Music en los que ABBA grabó sus mejores canciones.

Allí hay también parte del vestuario original y especial que los integrantes del grupo utilizaron para sus actuaciones y que se convirtió en signo de reconocimiento. Se puede ver también una recreación de la cabaña de madera en la que Benny como compositor y Björn como letrista, crearon la mayor parte de los éxitos mundiales de ABBA, en medio del archipiélago de la capital sueca.

ABBA ha sabido rentabilizar muy bien en el tiempo los éxitos alcanzados en los años 70 y 80. El hecho de separarse en pleno éxito, mantuvo vivo el interés por su música en todo el mundo. En los 90, bandas como Erasure y películas como "Priscilla reina del desierto" o "Muriel" rescataron al grupo al primer plano musical. Pero fue el musical Mamma Mía estrenado en los cinco continentes y las dos películas con el mismo nombre protagonizadas por Meryl Streep, las que se convirtieron en todo un revulsivo para mantener viva la llama de sus éxitos.

La habilidad para los negocios de Björnn y el talento compositor de Benny se conjugaron perfectamente para los discos de ABBA se siguieran vendiendo por millones en todo el planeta. Ahora ha culminado lo que los seguidores del grupo llevaban esperando durante años, la posibilidad de poder escuchar nuevas canciones de ABBA, en el siglo XXI.