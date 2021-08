ABBA vuelve con nuevas canciones tras casi 40 años de parón

El cuarteto sueco ABBA ha anunciado que publicará cinco nuevas canciones este próximo 2 de septiembre. Las melodías serán las primeras en 39 años de las estrellas de 'Dancing Queen': Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad.

Formado en 1972, el cuarteto Abba nació tras la unión de los compositores Ulvaeus y Andersson y las cantantes Faltskog y Lyngstad, que habían logrado el éxito como solistas. Pero su proyecto conjunto eclipsó por completo sus trabajos anteriores. Después de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión con 'Waterloo' en 1974, a lo largo de su carrera Abba ha vendido más de 500 millones de discos.

'Mamma Mia!', el musical basado en sus éxitos y producido por Ulvaeus y Andersson, también ha sido visto por más de 50 millones de personas. Su adaptación cinematográfica de 2008 también se convirtió en una película supertaquillera.

Durante su periodo más exitoso, la banda sobrevivió a las rupturas matrimoniales entre Ulvaeus y Fältskog y Lyngstad y Andersson, pero finalmente el grupo terminó en 1983.

El regreso de ABBA

A pesar de que en 2018 se anunció que ABBA regresaba a la industria musical, el grupo sueco, que saltó a la fama internacional en los años setenta con la canción 'Waterloo' en el festival de Eurovisión de 1974, se retrasó en su vuelta al panorama musical. Su promesa entonces fue componer dos nuevos temas, pero esas canciones, 'I still have faith in you' y 'Don't shut me down', que ya se habían retrasado por varios motivos, vieron pausada su producción de nuevo por culpa de la pandemia. Por ello, ahora ABBA agradece la paciencia de todos sus seguidores sumando a esos dos singles otros tres que acompañarán a su nuevo show.

De hecho, así lo confirmó Björn Ulvaeus en una entrevista a Geoff Lloyd: "Han grabado cinco canciones nuevas. Deberían haber salido a finales del año pasado pero debido a dificultades técnicas y la COVID-19, se retrasaron las cosas", explicó el integrante

La banda no solo estrena cinco nuevas canciones

Además, el grupo estrenará una serie de conciertos con hologramas de sus versiones más jóvenes llamado 'Abba Voyage', que presentará a sus 'Abba-tares' en el escenario interpretando algunos de sus famosos clásicos como Mamma Mía, Chiquitita, Dancing Queen o Honey, Honey.

Este mismo jueves por la mañana la banda sueca ha puesto en marcha la página web 'Abba Voyage', para pedir a los fans que se registren y participen del nuevo proyecto.

Estreno por todo lo alto

Además, el espectáculo 'Abba Voyage' que están preparado contará con una nueva película de estilo documental que mostrará la historia de los suecos y el proceso de grabación de todos los nuevos productos. De momento, solo se conoce la portada. El link del anuncio redirige a una página web dónde pide un registro para enterarte de las próximas noticias. Según The Sun, "los fans deberían prepararse porque lo que viene es descabellado".

El estreno del 'show' tendrá lugar en un teatro especialmente diseñado para la ocasión en el este de Londres y será el próximo mayo, según ha avanzado The Sun. También ha confirmado la asistencia de todos los miembros del grupo: "Los cuatro integrantes acudirán a la noche de apertura". La misma fuente ha avanzado que el espectáculo contará con los 'Abba-tars', que actuarán e interactuarán con el público. "Será como dar un paso atrás en el tiempo para los espectadores".

Idea del productor británico Simon Fuller

El proyecto ha cuajado gracias a la asociación de Björn (76 años), Benny (74), Agnetha (71) y Anni-Frid (75) con el cerebro del 'Pop Idol', Simon Fuller. En realidad, el proyecto comenzó a gestarse en 2016, pero no acabó de tomar cuerpo hasta 2019. Sin embargo la pandemia obstaculizó todos los planes, que ahora por fin podrán ver la luz.

"[Fuller] vino a Estocolmo y nos presentó esta idea de que podríamos hacer copias digitales idénticas de nosotros mismos de cierta edad y que esas copias podrían salir de gira y podrían cantar nuestras canciones, ya sabes, y sincronizar los labios. Ya he podido ver algo y es alucinante", ha explicado Ulvaeus a la BBC. Dicha filmación tuvo lugar en los Ealing Studios de Londres el año pasado.

La reacción de algunos fans

Los fans han reaccionados muy emocionados. El regreso de la música de ABBA ha provocado el caos en redes sociales. El grupo fue ayer 'trending topic' toda la tarde y aquellos seguidores jóvenes que han conocido al grupo a raíz del musical han comenzado a mostrar su entusiasmo y han confesado que es "el mejor día" de su vida.