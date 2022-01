Rebajas de invierno 2022: Estos son los consejos de la OCU para comprar con cabeza

Tras los gastos de Navidad, llega la temida cuesta de enero y muchos comercios aprovechan para ofrecer grandes descuentos en sus productos y así animar a los consumidores a seguir comprando.

Como es tradición, este periodo de rebajas comienza después de Reyes, el día 7 de enero, aunque en los últimos años algunas comunidades están adelantándolas para aprovechar el "tirón" de las compras navideñas.

La rebajas siempre son un buen momento para hacernos con esos productos que queremos o necesitamos a un precio mucho más asequible. Para comprar con cabeza y evitar timos, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzan una serie de consejos a tener en cuenta antes de adquirir cualquier producto.

No gastes más de lo necesario

Que haya grandes descuentos no significa que dejemos la tarjeta bancaria temblando. Las rebajas son un buen momento para comprar sin gastar de más. En los dos últimos años, las rebajas han estado marcadas por la pandemia y un gran porcentaje de españoles evitó hacer compras en esas fechas.

Este 2022, con la sexta ola disparada, es posible que la tendencia siga, pero, pese a las restricciones en el gasto, la partida de los regalos se seguirá llevando una buena parte del presupuesto.

No olvides tus derechos

Si tienes pensado ir a las rebajas ten claro que lo único que se rebajan son los precios, nunca tus derechos. Estos son los diez consejos de la OCU para un consumo racional estas fechas.

1. Hacer listas es una buena manera de evitar compras impulsivas.

2. Las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes y su calidad no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.

3. Los objetos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

4. En algunos establecimientos existen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas (sobre la aceptación del pago con tarjeta, las devoluciones, etc.). Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda, pregunta al responsable del establecimiento.

5. Conserva el tique o factura simplificada de las compras, pues los necesitarás para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc. Recuerda que si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica, pero no tiene porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale. Sin embargo, si el producto lo has comprado online, tienes 14 días naturales para devolverlo.

6. El servicio postventa y la aplicación de la garantía son iguales, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

7. Si tienes algún problema durante las rebajas, lo mejor es actuar igual que en cualquier otro momento. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que tienes como consumidor: intenta llegar a un arreglo en el propio comercio.

8. Si no consigues una solución amistosa, pide la hoja de reclamaciones (debe tenerlas cualquier establecimiento) y plasma en ella tu queja.

9. Intenta elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al comprador (en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita).

10. Si tienes algún problema, no te los calles: reclama.