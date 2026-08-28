El quinto encierro de San Sebastián de los Reyes deja 16 heridos tras un tapón en la entrada

El quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este viernes con 16 corredores heridos, cinco de ellos con pronóstico reservado por politraumatismos, según el balance de los servicios sanitarios. Los cinco serán trasladados al Hospital Infanta Sofía para valorar el alcance de sus lesiones.

La carrera, protagonizada por las reses de la ganadería La Castilleja, ha transcurrido con rapidez y ha durado 1 minuto y 45 segundos hasta la llegada de los toros a la plaza de toros. La jornada, sin embargo, ha estado marcada por un aparatoso incidente en la entrada de la plaza.

Un tapón en la entrada de la plaza

En los últimos metros del recorrido se ha producido un tapón en la entrada de la plaza, donde varios corredores han caído y han quedado amontonados unos sobre otros. Algunas de las reses han pasado por encima de los corredores que se encontraban en el suelo.

El incidente no ha provocado, según el balance inicial, heridos de gravedad por asta de toro, aunque sí ha obligado a ralentizar la entrada de los corredores y ha retrasado el final efectivo del encierro.

Así, aunque las reses han completado el recorrido hasta la plaza en 1:45 minutos, el encierro no ha finalizado completamente hasta los 4:06 minutos, debido al tapón formado en el acceso al coso.

Cinco heridos, con pronóstico reservado

Del total de 16 personas atendidas por los servicios sanitarios, cinco presentan politraumatismos y tienen pronóstico reservado. Todos ellos serán trasladados al Hospital Infanta Sofía para realizarles una valoración médica más exhaustiva.

El resto de los corredores han sufrido lesiones de menor consideración y han sido atendidos por los dispositivos sanitarios desplegados a lo largo del recorrido.

Este balance convierte al quinto encierro en uno de los más accidentados de las fiestas de este año. En los cuatro encierros anteriores se habían registrado diez heridos en el primero, 14 en el nocturno y siete en el tercero, mientras que el cuarto dejó nueve atendidos.

Los encierros de San Sebastián de los Reyes, conocidos popularmente como los 'encierros de Madrid', forman parte de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, que se celebran hasta el 31 de agosto. Este año están programados ocho encierros, siete de ellos matinales y uno nocturno.