Quién es NanoJr, el joven viral que Reverte ha calificado como "admirable"

De lunes a domingo, repartidor de paquetería y por las noches, entre semana, camarero. Así distribuye su tiempo 'NanoJr', el chico alicantino de 22 años cuya historia que se ha hecho viral esta semana tras lanzar un mensaje directo a la gente joven, de su edad, para ofrecer un ejemplo de esfuerzo, valores y realidad que a él le sirve para "sacar adelante" a su familia". Este alegato, de poco más de un minuto, cuenta ya con cerca de cuatro millones de visualizaciones.

La reacción de Reverte que hizo viral a NanoJr

Un joven que trabaja más de 15 horas al día, desde que tenía 16 años, para que en su casa "no falte de nada". El joven utiliza las redes sociales, además, para mostrar su indignación con los comportamientos de otros chicos de su edad que "dejan el instituto teniendo una familia que les apoya" y que "se gastan el dinero en porros y alcohol". Esta muestra de sensatez le ha valido al alicantino para acumular más de diez mil comentarios. Entre ellos, el de la cantante Aitana; el de la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Nuria Montes; o la reacción del escritor Arturo Pérez Reverte. Esta última fue la que le disparó a la fama. Ante esta masiva acogida ha agradecido que su mensaje "llegue a tantas personas y pueda ayudar y motivar a gente joven" ya que ese, según dice, es su "único objetivo".

David, su verdadero nombre, se pasa 15 horas fuera de casa para combinar dos trabajos a lo largo de la semana. Por las mañana, entra a las diez al almacén de Amazon. "Me levanto a las nueve. Desayuno, me ducho y me voy a la nave. Cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las siete y media u ocho de la tarde", destaca en sus redes sociales. En Tik-Tok, el vídeo que publicó hace cinco días para reflexionar sobre la juventud actual cuenta ya con cerca de cuatro millones de visualizaciones.

Ahora va y vuelve al trabajo caminando. El coche que se ha ganado con el sudor de su frente se le ha estropeado y todavía no ha podido arreglarlo. Nano tiene prioridades mucho más importantes, como comprar unas zapatillas a su hermana pequeña o regalarle "el arreglo de las uñas" a su madre, con motivo de su cumpleaños. "Nunca se las había hecho y yo mismo le acompañé para pagárselas. Se puso tan contenta que iba por el centro comercial enseñándoselas a la gente y diciendo que su hijo era muy trabajador", asegura.

Los trabajos de NanoJr, en Amazon y VIPS

La jornada laboral de NanoJr no finaliza en Amazon. Acaba su primer trabajo en torno a las siete y media de la tarde "dependiendo de si la ruta es más larga o más corta, de si hay más paquetes o menos" y llega con el tiempo justo a casa para ponerse "los vaqueros del restaurante" y emprender el camino a pie hasta el VIPS, donde hace el turno de noche: "Ahora voy a casa andando y es más jodido, porque antes iba en coche; llego más apretado y más cansado, pero no importa. Hay que seguir p'alante. Sobre las ocho llego a casa, entro a las nueve de la noche al VIPS y estoy allí hasta el cierre, que puede ser a las doce o a la una, dependiendo de que haya más o menos gente".

Duerme siete horas al día y se levanta "fresco"

Después de 16 horas fuera, suele llegar a casa en torno a la una de la madrugada con el tiempo justo para ducharse, echarse a la cama y relajarse pensando en el día siguiente: "Me ducho antes de dormir y cuando me levanto, es una manía que tengo. Me duermo sobre las dos de la mañana y me despierto a las nueve. Descanso mis siete horitas y me levanto fresco, así todos los días". "A veces que se me solapan los dos turnos trabajando, pero no pasa ná", insiste.

Dos empleos, 15 horas de trabajo y 1800 euros de sueldo

Sus dos trabajos le dan para llevar a casa un total de 1800 euros de sueldo. Ese salario se suma ahora al de su madre, que trabaja en un ayuntamiento, y a la que le queda menos de un mes para finalizar su contrato laboral. "Cuando acabe, buscará otro trabajo, como ha hecho toda la vida", asegura NanoJr, que reconoce también el esfuerzo de su madre, Verena, para sacar su familia adelante. Su padre se marchó de casa cuando él tenía tres años y se llevó a su hermano, que tenía dos. "Ayudar a la gente y a tu familia merece mucho la pena", remarca.

Ahora tiene una hermanastra, hija de su madre con otra pareja, que le ve como un ejemplo: "La gente me pregunta de qué me sirve trabajar tanto. El otro día, mi hermana pequeña, de 13 años, me dijo: 'Tete, a todo el mundo le voy contando que tienes dos trabajos y que estoy muy orgullosa de ti. Y la gente flipa'. Yo, me la como". Nano tiene el pecho y el cuello lleno de tatuajes, entre los que se encuentran dos pistolas y una corona en la espalda. Asegura que la gente, hasta la publicación de estos vídeos y haber hecho viral la historia de su vida, le miraba "como si fuera un ladrón que robara", pero subraya que "tanto los tatuajes como el coche" los ha conseguido gracias a su trabajo, desde los 16 años.

Estuvo seis meses en un centro de menores y sufrió palizas de la pareja de su madre

Nano pasó seis meses en un centro de menores después de que su madre fuese maltratada y agredida por su pareja, ante la presencia de su hijo. Él lo recuerda emocionado, con esos ojos azules vidriosos con los que mira de frente a la vida y con los que pretende dar un ejemplo a otros jóvenes: "Estoy super agradecido porque gracias a la gente esto está llegando a más jóvenes, a hijos, a nietos. Me da mucha pena haya quien critique que lleve camisetas de tirantes o tatuajes, pero deberían saber el esfuerzo que me ha costado pagar todo eso. Me da mucha pena, pero me quedo con lo bueno".

Apenas tiene siete horas para estar en casa y de lunes a viernes apenas ve a su madre y a su hermana pequeña porque cuando llega "están dormidas" y cuando se levanta por la mañana, a las nueve, la pequeña se ha ido a estudiar y la madre, a su trabajo. "Cuando libro, compro cena o intento llevármelas a la bolera para disfrutar porque, la verdad, no puedo estar mucho tiempo con ellas", recuerda.

Esta es la historia de David, viralmente conocido como 'NanoJr', cuyo ejemplo recuerda al de tantos padres y abuelos que no hace tantos años protagonizaban casos similares y que ahora se ha convertido en un mensaje excepcional en este siglo XXI y del que espera que otros chavales de su edad puedan tomar ejemplo. "No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida", dice este chico que tuvo que sufrir las palizas a su madre, a su hermana y a él mismo, y que ahora pone de relieve el valor de cuidar a quienes más quieres porque "calle es ayudar a tu gente, a tu familia". Palabra de 'NanoJr'.