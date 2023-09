La viral lección de vida de un joven que está incendiando las redes: "Calle es cuidar a tu familia"

Desde que, a finales de los años 80, la cultura del hip-hop irrumpiese más allá de las fronteras de Estados Unidos, la estética callejera propia de los raperos ha tenido una gran acogida entre los jóvenes de todo el mundo. Sin embargo, "ser de calle" no solo consiste en llevar zapatillas caras y pantalones anchos, tal y como ha explicado el usuario Nano.jr10 en la red social Tik Tok.

El joven, residente en Alicante, ha compartido en la red social un vídeo contando su historia, y dando una lección de vida dirigida a los jóvenes que dejan el instituto o que optan por no trabajar, pensando que esas actitudes les pueden hacer más populares o respetados: "Si no os falta de nada, ¿por qué vas como si fueras de barrio?", pregunta Nano en el TikTok viral que suma ya más de 3 millones y medio de visualizaciones, y que ha puesto sobre la mesa un debate sobre la juventud, el trabajo y el esfuerzo.

Dos trabajos y mucha esperanza

Este joven trabaja de repartidor y camarero, afrontando una intensa jornada todos los días para aportar a la economía familiar. En el viral video, Nano señala a todos aquellos que no valoran su buena situación económica: "¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que ellos sí se lo trabajan, en porros, en beber, en fiesta, en mierdas?", se pregunta el joven trabajador, que no entiende la actitud de algunos jóvenes. "No vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad", ha aseverado el joven alicantino.

"Vosotros que tenéis esa suerte de poder vivir más tranquilos, una juventud más tranquila, estáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle. Calle no es eso. Calle es cuidar a tu familia. Calle es lo que estoy haciendo yo", ha concluido el joven, que ya es visto por muchos como un ejemplo de superación, humildad y trabajo. El vídeo casi acumula ya más de trescientos mil me gusta, y tiene más de diez mil comentarios, la mayoría positivos: "La juventud no está perdida. Enhorabuena a tus padres por tu educación. Grande", "Que bonito eres tío. Esperanza es lo que veo con gente como tú. Bien nacido", "Calle es querer salir de ella"... Estas son solo algunas muestras del apoyo que está recibiendo el joven en los comentarios de su vídeo en TikTok.

A pesar de su situación, Nano se muestra optimista con el futuro: "Tengo muy claro mis objetivos. Llevo desde los 16 años trabajando, y a mi familia no le va a faltar de nada nunca".