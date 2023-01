Qué son los gastos hormiga, fantasma y vampiro y cómo pueden poner en peligro tus finanzas

Planificar nuestros gastos es fundamental para poder ahorrar y existen unos gastos conocidos como 'inofensivos' o 'silenciosos' a los que debemos prestar especial atención.

Se trata de un desembolso que, a priori, puede parecer irrelevante, pero influye notablemente en nuestra economía mensual. Existen tres tipos de gastos silenciosos y detectarlos es muy importante ya que pueden dificultar nuestro plan de ahorro.

Gastos hormiga

Cada uno de los gastos silenciosos presenta unas características concretas. En el caso de los gastos hormiga, estos incluyen las compras que se realizan al día como un paquete de chicles, un café o comer fuera de casa. Son gastos que no están planificados y que no nos suponen un gran desembolso, por eso tendemos a no tenerlos en cuenta.

Para saber cuánto nos gastamos al mes en estos productos, podemos apuntarlos uno a uno y para ahorrar en los gastos hormiga, es recomendable anticiparse y fijar a principio de cada mes el dinero (aproximado) que vamos a gastar en estas compras.

Gastos fantasma

Los gastos fantasma, como su nombre indica, son prácticamente invisibles para nosotros. Están ahí, pero incurrimos en ellos sin darnos cuenta. Suelen ser gastos dedicados al ocio y entre ellos se incluyen:

Suscripciones a plataformas de 'streaming'

Suscripciones varias (revistas, Twich...)

Pagos mensuales de gimnasio al que no acudimos

Para ahorrar en estos gastos, es recomendabley cancelar las suscripciones que no utilizamos.

Gastos vampiro

Por último, los gastos vampiro son aquellos que nos pillan por sorpresa. Un desembolso inesperado porque no están considerados en el presupuesto, a pesar de ser gastos fijos. Tienen un impacto económico mayor que los otros dos gastos silenciosos. Entre ellos se incluyen:

Averías en el vehículo.

Gastos relacionados con fugas de gas, agua.

Problemas con las instalaciones de luz.

Para esquivar los gastos vampiro es recomendable llevar al día las revisiones de las instalaciones de gas o luz en la vivienda, de los electrodomésticos o del coche. También es aconsejable elaborar un presupuesto que permita modificar ciertos hábitos para mejorar nuestro plan de ahorro.