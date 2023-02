Qué son las 'convulsiones feibriles', el trastorno neurológico más común entre los niños: cómo actuar

"Estaba en una reunión y, de repente, recibí una llamada en la que se me comunicaba que mi niño había muerto", así relató la influencer y empresaria Grace Villarreal la situación que vivó con su hijo Luca hace un par de años.

Hace unos días, la joven compartió con sus seguidores un episodio que vivió con el más pequeño de sus hijos, cuando por la noche empezó a sufrir las conocidas como "convulsiones febriles". Por suerte, ellos ya sabían cómo tenían que actuar, ya que lo habían experimentado con la mayor de las niñas, Violetta, y hacía dos años también con el pequeño Luca.

Sin embargo, la primera vez que les pasó con Luca el susto fue aún mayor. La joven se encontraba en una reunión de trabajo y cuando recibió una llamada de la persona que estaba a cargo de su hijo diciendo que Luca había muerto porque no respiraba y no respondía a ningún estímulo. "Estaba en estado de shock, no podía ni llorar", recuerda. Todo terminó siendo únicamente un susto, ya que el niño se recuperó con normalidad.

Aún así, Villarreal compartió esta publicación para dar a conocer esta situación y en protesta por la desinformación por parte de los sanitarios a los padres ya que nadie le había explicado que esta situación podría pasar. "Si hay una fiebre, es que hay una causa detrás", declara.

¿Qué son las convulsiones febriles?

La enfermera Clara Alonso confirma a Onda Cero que la convulsión febril es el "trastorno neurológico más común en lactancia y primera infancia (desde los 6 meses hasta los 5 años)" y está asociado a cuando les sube la fiebre por encima de los 38 grados.

Además, sostiene que "cursan, generalmente, con convulsiones generalizadas de periodo poscrítico corto y sin focalidad neurológica de etiología variable y con base biológica no bien establecida". Es decir, que desde que se termina la convulsión hasta que el menor recupera la conciencia suelen pasar menos de 15 minutos y no tiene otras patologías asociadas.

¿Cómo actuar ante las convulsiones febriles?

La experta, conforme a la Asociación Española de Pediatría y a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), "el tratamiento durante la crisis en situación extrahospitalaria debe ser precoz por parte de los testigos o padres".

Colocar al niño en posición segura

Inicialmente colocar al lactante o niño en un lugar seguro, sin riesgo de golpes o caídas, en posición lateral de seguridad y protegiendo la cabeza con una toalla/almohada.

Cronometrar el tiempo

A la vez cronometrar el tiempo que dura la convulsión hasta que el niño recupera la conciencia.

No meter nada en la boca

En muchas ocasiones tendemos a meter algo en la boca durante las convulsiones para evitar que se muerda la lengua, sin embargo es contraproducente. Según la enfermera Alonso "es importante no introducir nada en la boca durante la crisis febril" y apunta que hay que esperar a que la convulsión ceda espontáneamente.

Si dura más de tres minutos

En el caso de que la crisis dure más de 3 minutos, hay que avisar al servicio de emergencias llamando al 112. En cualquier caso, es recomendable acudir a urgencias lo antes posible para valoración profesional después de haber vivido las convulsiones febriles.

Relajación de esfínteres

Comprobar la relajación de esfínteres tras la crisis y situación poscrítica del lactante o niño.