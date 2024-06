Qué significa tener un festivo con carácter retribuido y recuperable: así será el 24 de junio

El 24 de junio fue calificado en el calendario laboral para la Comunidad Valenciana como festivo con carácter retribuido y recuperable.

¿Qué quiere decir que el día 24 de junio sea festivo recuperable?

Esto significa que el trabajador puede decidir trabajar o no trabajar, pero si no lo hace tiene que compensar a la empresa.

Las personas trabajadoras tienen derecho a no acudir al trabajo ese día, pero las horas que estuviese previsto que tenía que trabajar, las deberá trabajar en otro momento, por lo tanto, será obligatorio para el trabajador hacer la jornada anual prevista en el convenio colectivo, sin que existencia de un festivo adicional disminuya esa jornada.

Si en el convenio colectivo no se fija una jornada anual, sino semanal o diaria, habría que calcular las horas que estuviese previsto trabajar ese día festivo recuperable de no haberlo sido y se deberán trabajar en otro momento. Además, si ese día festivo coincide con un día de descanso o inactividad de la persona trabajadora, no es obligado, salvo pacto contrario, darle un día adicional, pero tampoco deberá recuperar nada.

¿Cuándo se recuperan esas horas si se decide no trabajar?

Si se decide no trabajar, el trabajador debe pactar con la empresa cuándo se tienen que devolver esas horas a la empresa. Si no se llega a un acuerdo, lo decidirá la empresa, teniendo en cuenta dos aspectos importantes: que esas horas deben recuperarse dentro del ejercicio de 2024 y no se añaden más días de trabajo ni se quitan días de vacaciones o permisos.

No se puede superar las 9 horas diarias de trabajo y hay que respetar 12 horas de descanso entre un día y otro.

Por el contrario, si se trabaja, no hay nada que recuperar por parte de las personas trabajadoras.

24 de junio - Día de San Juan

El día de San Juan no es festivo en toda España, pero sí en algunas comunidades autónomas. En este caso, el 24 de junio cae en lunes y se incluye como día festivo en los calendarios laborales de la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Además, es fiesta en ciudades como Albacete o La Coruña.