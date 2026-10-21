Qué se sabe del profesor que agredió sexualmente a menores en un colegio religioso de Madrid: les engañaba prometiéndoles jugar a la PlayStation

La Policía Nacional detuvo a un profesor de Secundaria de 37 años como autor de un presunto delito de agresión sexual a nueve menores entre 2019 y 2024, cuando impartía clases en el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón, ubicado en la calle Valverde de Madrid, cerca de Gran Vía.

Los comentarios de los propios alumnos a los actuales profesores sobre estas conductas llevaron a actuar a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que llevó a cabo la detención al presunto agresor, ahora trabajador en otro colegio concertado de la capital impartiendo clase de Matemáticas. En este otro centro no consta por el momento que se hayan producido más agresiones.

Por el momento, hay nueve víctimas reconocidas, aunque la investigación sigue abierta y los agentes ya han identificado más posibles víctimas. El detenido, que se encuentra en prisión provisional, contaba con antecedentes penales, según fuentes de la investigación.

Así engañaba a los menores: les invitaba a jugar a la PlayStation

Los menores, de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, contaron que el profesor detenido se acercaba a ellos a través de mensajes por teléfono móvil en los que les ofrecía jugar a la PlayStation, según El Mundo, que cita a fuentes de la investigación: "Les engatusaba invitándoles a jugar con la Play y así empezaba a atraerlos".

El diario también asegura que algunos alumnos afectados se encuentran traumatizados por los hechos y se han decidido a contar las agresiones en la actualidad. Sobre tres de los menores identificados, se le acusa de una agresión sexual completa, mientras que también se le imputan delitos de prostitución infantil y acoso sexual a menores.

En el colegio de las Mercedarias, donde ya no trabajaba el presunto autor de los hechos desde hacía "dos o tres cursos", reaccionaron con sorpresa a la noticia. Una monja aseguró a El Mundo que se le despidió "porque no daba bien las clases", mientras que otros profesores y alumnos prefirieron no hablar al salir de clase. Otras familias optaron por acudir al centro a pedir explicaciones: "Se nos ha caído el mundo encima cuando hemos visto la noticia. En casa proteges a tus hijos y, cuando los dejas en el colegio, piensas que también van a estar protegidos".

Graduado en Química y exentrenador de porteros del Atlético

El detenido trabajó alrededor de ocho años como entrenador de porteros en el fútbol base del Atlético de Madrid (de 2009 a 2017), además de ser monitor en campamentos e impartir clases de Matemáticas, Física y Química o Tecnología. Es graduado en Química por la Universidad Complutense.

Desde el pasado 16 de octubre, se encuentra en dependencias policiales mientras avanza la investigación, que ha confirmado que algunas de las agresiones se habrían producido tanto dentro como fuera del colegio, así como en un campamento de verano.