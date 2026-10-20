Abusos sexuales

Detenido un profesor de un colegio religioso en Madrid tras agredir sexualmente a una decena de menores

El docente ha sido detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual contra nueve menores de entre 12 y 15 años.

Gabriel Moreira

Madrid |

Imagen archivo de un coche de la Policía Nacional
Imagen archivo de un coche de la Policía Nacional | Getty

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de 37 años de un colegio religioso de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra nueve menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumieron las pesquisas tras conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales docentes, las conductas que habría tenido.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, era docente de un colegio del centro de la capital y contaba con antecedentes penales por hechos similares, según han explicado fuentes próximas a la investigación.

Nueve víctimas identificadas

Durante la investigación, los agentes han determinado que hasta nueve menores han sido víctimas de agresiones sexuales por parte del profesor. No obstante, la investigación sigue abierta y ya se han identificado a otras posibles víctimas.

Además, en una entrada y registro decretada por la autoridad judicial en el domicilio del autor de los hechos, se han incautado multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

La Policía le atribuye tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y "ciberengaño pederesta", derivados de las grabaciones. Por ello, desde el pasado 16 de octubre, el presunto autor de los hechos se encuentra en prisión provisional sin ningún tipo de fianza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid