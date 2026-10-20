Detenido un profesor de un colegio religioso en Madrid tras agredir sexualmente a una decena de menores

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de 37 años de un colegio religioso de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra nueve menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumieron las pesquisas tras conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales docentes, las conductas que habría tenido.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, era docente de un colegio del centro de la capital y contaba con antecedentes penales por hechos similares, según han explicado fuentes próximas a la investigación.

Nueve víctimas identificadas

Durante la investigación, los agentes han determinado que hasta nueve menores han sido víctimas de agresiones sexuales por parte del profesor. No obstante, la investigación sigue abierta y ya se han identificado a otras posibles víctimas.

Además, en una entrada y registro decretada por la autoridad judicial en el domicilio del autor de los hechos, se han incautado multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

La Policía le atribuye tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y "ciberengaño pederesta", derivados de las grabaciones. Por ello, desde el pasado 16 de octubre, el presunto autor de los hechos se encuentra en prisión provisional sin ningún tipo de fianza.