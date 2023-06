Qué pasa con mi sueldo si pido la baja por ‘regla dolorosa’

Este jueves 1 de junio entra en vigor la polémica ley del aborto elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el Ministerio Inclusión y Seguridad Social, de José Luis Escrivá. En ella, se recogen cambios como el derecho a baja laboral temporal por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo.

La ley Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero recoge estos derechos relacionados con la salud menstrual de las mujeres. Que, tal y como anunció la propia ministra Montero a través de un mensaje publicado con en su cuenta de Twitter, se hará cargo la Seguridad Social.

"Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día", explicó la ministra. Y se felicitó por estar avanzando en derechos hacia las mujeres. "Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla", comentó Montero.

¿Qué ocurre con el sueldo si cojo la baja por menstruación dolorosa?

Las mujeres necesitarán un informe médico previo para poder acogerse a estas bajas por reglas dolorosas. El tiempo dependerá de cada mujer, en función del cuadro médico que presente. Será su médico de cabecera de la Seguridad Social el que les otorgará la baja y la duración.

Se trata de una incapacidad temporal (IT) pagada íntegramente desde el primer día por la Seguridad Social, por lo que la empresa no tendrá que asumir ningún día, y no se requiere periodo mínimo de cotización. Esto rompe con el resto de bajas por incapacidad temporal, que se empiezan a pagar a partir del tercer día.

Según ha explicado la Seguridad Social a Onda Cero, se abonará el 60% de la base reguladora. Es decir, si se tiene una base reguladora anual de 20.000 euros, recibirá por cada día de baja por regla dolorosa 32,87 euros.