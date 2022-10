Qué es la pareidolia, el fenómeno por el que ves caras en las nubes y otros objetos

¿Alguna vez has visto caras de personas, animales u otros objetos en las nubes? Seguramente la respuesta es sí. Esta sensación es bastante común y no solo la experimentamos en nuestro día a día, también la hemos visto representada muchas veces en la ficción, en películas como 'Up', de Disney, o el 'Rey León'.

Qué es la pareidolia

Este fenómeno psicológico se conoce como pareidolia y evidencia la increíble capacidad de nuestro cerebro para procesar toda la información de nuestro entorno y usarla para nuestra supervivencia.

La pareidolia sucede cuando el cerebro adjudica una identidad conocida a cualquier objeto, área o paisaje de la naturaleza. Se trata de un acto reflejo que todos hacemos de forma involuntraia.

Cuando nuestro cerebro percibe una similitiud, por mínima que sea, con algún rostro que esté en nuestra base de datos, de forma automática, interpreta esa imagen que estamos viendo como una cara conocida.

Este mecanismo de reconocimiento tiene lugar en el área fusiforme facial de la corteza cerebral temporal y se desarrolla tanto en personas como en animales.

Ejemplo de pareidolia | Pexels

¿Cuál es su función?

Lejos de ser considerada una enfermedad, la pareidolia es una herramienta de defensa muy útil, consecuencia de una adaptación evolutiva que ha favorecido la supervivencia de muchas especies a lo largo de la Historia.

Su función principal es la perpetuar nuestra supervivencia. ¿Cómo? siendo una alarma natural contra posibles depredadores. En fracciones de segundos, nuestro cerebro distingue rostros familiares, de la cara de un potencial enemigo, o, es capaz de diferenciar otras figuras de rostros conocidos.

¿Cómo se produce?

Según explica desde el centro médico 'Ivane Salud', la pareidolia se produce cuando se percibe una información sensorial visual y es procesada por determinados mecanismos especializados que permiten codificar la información que recibimos y la traduce hasta obtener una respuesta.

En consecuencia, podemos percibir patrones similares a un rostro o figura en el que, además, podemos identificar expresiones faciales reconocidas en una cara humana como alegría, enfado, asombro o tristeza.

Esta habilidad del cerebro de reconocer patrones, rostros y expresiones permite al ser humano interaccionar socialmente e influye en su visión del mundo.