Qué es la luz V-16 del coche y cuál es la multa por no utilizarla de forma correcta

El próximo 1 de julio se cumplirá un año de la entrada en vigor de la luz V-16 como luz de emergencia en España. Desde entonces es obligatorio llevar uno de los dos sistemas de señalización de emergencia: la V-16 o los triángulos.

En nuestro vehículo podemos llevar los triángulos de emergencia, aunque debemos tener en cuenta que antes de salir para colocarlos debemos ponernos el chaleco reflectante para hacernos más visibles en carretera y evitar atropellos. La multa por no colocar los triángulos de emergencia de manera correcta podría elevarse hasta los 200 euros.

Desde hace casi un año, tenemos la opción de llevar también en el coche las luces V-16, un dispositivo que manda su ubicación a la plataforma DGT 3.0 para que el resto de conductores que estén conectados reciban en tiempo real la información. Los paneles luminosos instalados en las carreteras también recibirán esta información con el objetivo de poder realizar advertencias sobre el accidente y el lugar en el que se ha producido.

Obligatoria en 2026

Las señales V-16 no son obligatorias, de momento. Será a partir del 1 de enero de 2026 cuando se convertirán en ello. Es por eso que, a día de hoy, no pueden multarnos por no llevarlas, aunque sí es cierto que hay que usarlos de manera correcta.

El dispositivo debe ser colocado desde el interior del vehículo en el techo del coche o en un lugar visible si se trata de una moto. Las multas por no hacerlo correctamente pueden alcanzar los 200 euros.