Por qué escasea la leche de fórmula en EEUU y qué problema existe

EEUU está experimentando una escasez de leche de fórmula infantil que ha llevado al presidente Biden a ordenar la puesta en marcha de una operación internacional de transporte del producto desde Europa.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró este domingo el estado de emergencia debido a la escasez de este producto y ha estimado que más del 40 % de los minoristas se han quedado sin existencias y los precios están oscilando entre los 12 y los 20 euros por lata dependiendo del lugar.

Biden también ha autorizado al Departamento de Defensa a usar aviones comerciales para transportar por aire suministros de fórmula que cumplan con los estándares federales desde el extranjero, en lo que la Casa Blanca llama Operación "Fly Formula".

¿Por qué escasea la leche de fórmula?

El presidente Joe Biden acabó invocando el miércoles una ley de Producción especial para incrementar el suministro en medio de una ruptura casi total de la cadena de distribución.

Entre la pandemia y el cierre en febrero de una enorme planta de laboratorios Abbott, uno de los principales productores de fórmula, por una investigación sobre las infecciones que comenzaron a padecer cuatro bebés tras ingerir su producto, cientos de familias estadounidenses se han quedado sin acceso a la leche.

Abbott suspendió de inmediato su producción y en condiciones normales, otros fabricantes habrían incrementado su oferta para suplir el hueco que dejaba Abbott, pero el mercado laboral estadounidense está enormemente tensionado y cualquier incremento de la demanda se traduce en un alza de precios en lugar de en un alza de la producción.

El 98% del consumo de leche de fórmula en EEUU procede de producción nacional, las importaciones apenas alcanzan el 2% del consumo anual. Esto hace que cualquier contratiempo interno obstaculice el abastecimiento regular de esta mercancía.

¿Qué impide que EEUU compre leche de fórmula de la Unión Europea?

La Unión Europea es a es el principal productor y exportador mundial de leche de fórmula. Sus exportaciones triplican el consumo anual total de EEUU. Tras la Unión Europea, Nueva Zelanda y Suiza son otros principales exportadores mundiales de leche de fórmula.

EEUU no compra leche de fórmula en otros mercados debido a los altos aranceles que gravan la importación de este bien y a que la leche de fórmula extranjera no cuenta mayoritariamente con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Y sin la autorización de la FDA, la leche de fórmula no puede venderse dentro de EEUU.

Llegan 35 toneladas de leche de fórmula a EEUU

Un cargamento de 35 toneladas de leche de fórmula para bebés llegó este domingo a Indianápolis en un avión militar estadounidense procedente de la base aérea de Rammstein, en Alemania para hacer frente a una escasez.

La leche de fórmula para bebés se distribuirá en las zonas del país donde hay mayor necesidad, según ha confirmado un funcionario de la Administración Biden a la cadena estadounidense CNN.

Un total de 132 palés de leche infantil que procedían de Zúrich (Suiza), fueron transportados por camión a Alemania, donde se enviaron por avión a Estados Unidos.