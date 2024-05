Por qué no ha declarado Rodolfo Sancho en el juicio de su hijo Daniel Sancho

LEER MÁS Concluye el juicio contra Daniel Sancho con un alegato del acusado: la sentencia se conocerá el 29 de agosto

El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia ha llegado a su fin. A la espera de una sentencia que se conocerá el próximo 29 de agosto, el alegato del español ha puesto punto final a un proceso judicial formado por doce sesiones y 35 testigos de la acusación y de la defensa.

El propio Daniel Sancho fue el último en declarar con un alegato final de 45 minutos en el que ha mantenido que actuó en defensa propia: "Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo. Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte".

"Ayudaré a la familia en cuanto pueda y les compensaré por los daños morales del desmembramiento", aseguró Sancho en su declaración, en la que también sostuvo que es "inocente" y que la muerte de Edwin Arrieta llegó porque le atacó: "Intentó violarme. Yo intenté evitar la pelea".

¿Por qué no declaró Rodolfo Sancho?

De los 35 testigos que desfilaron por el juicio, Rodolfo Sancho no declaró finalmente en el proceso judicial. El conocido actor decidió no testificar al considerar que ya se habían defendido sus argumentos durante el juicio y para no alargar el proceso.

A Rodolfo Sancho se le pudo ver todos los días al inicio y término de cada sesión del juicio, aunque apenas realizó declaraciones a los medios de comunicación presentes. El padre de Daniel Sancho habló más el último día de juicio, cuando quiso trasmitir que sí había dado el pésame a los Arrieta.

Así, aseguró que "es una absoluta mentira" que no haya transmitido sus condolencias a la familia del cirujano colombiano: "Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia (de Arrieta), que no he presentado mis condolencias".

"Es una absoluta mentira", subrayó el actor, quien añadió: "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien". El intérprete también dijo estar "muy satisfecho" con el proceso.

En declaraciones a EFE desde Tailandia el pasado septiembre, un mes después del supuesto crimen en la turística isla de Phangan (cercana a Samui), Rodolfo Sancho transmitió su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".

El actor aseguró asimismo en una entrevista estrenada al inicio del juicio en HBO Max que "hay dos víctimas" en el caso y que confía en que "salga la verdad".