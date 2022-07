Qué debo hacer si me pica una medusa este verano en la playa

Si este verano has planeado tus vacaciones en lugar costero, lo más seguro es que disfrutes de un merecido descanso en la playa. En ese caso existe la posibilidad de que tú o alguno de tus acompañantes sufráis la picadura de una medusa, por lo que os explicamos los pasos a seguir para tratar la herida.

Salir del Agua

Lo primero que has de hacer si sientes la picadura de una medusa es salir del agua. Esto se debe a que, aunque es altamente improbable, podrías sufrir mareo o un shock anafiláctico, por lo que lo más seguro es que te alejes del agua para evitar ahogarte.

No rascarse

Aunque nuestra primera reacción pueda ser tocarse o rascarse la herida no debemos hacerlo, ya que aumentaría el picor y el enrojecimiento.

Lavar la picadura con agua de mar

Quizás podamos pensar que el agua embotellada es mejor para limpiar la herida, pero ésta podría provocar que la piel se irrite más todavía. Lo mejor es acercarse de nuevo a la orilla para lavarse la herida con el agua salada del mar.

Buscar al socorrista

No hace falta decir que es de las primeras cosas que hay que hacer cuando ocurre un accidente en la playa. Son personas que están preparadas para atender este tipo de casos. Además, los puestos de socorrista suelen tener los medicamentos adecuados para estas ocasiones. Sin embargo, es posible que nos encontremos en una playa que no disponga de socorrista o éste no se encuentre en su puesto por diversos motivos. En ese caso te damos las claves para seguir tratándote la herida.

Eliminar los restos de tentáculos de la herida, si los hubiera

Puede que pensemos en hacerlo con unas pinzas, pero, aparte de ser más difícil de encontrar en una playa, lo ideal es hacerlo con una tarjeta, cualquiera de la que dispongamos en nuestra cartera. Con ella podemos retirar con cuidado los restos del tentáculo que hayan podido quedar en nuestra piel.

Aplicar frío

Siempre con cuidado de no quemar nuestra piel, envolviendo el hielo con un paño o usando una fuente de frío que no dañe directamente la herida.

Evitar la luz del sol en la herida

Evitar la luz del sol en la zona afectada. Una vez tratada la herida, debemos protegerla de la luz del sol. No cubriéndola directamente, sino dejando la zona afectada a la sombra.

Estas son las indicaciones que tienes que seguir si te pica una medusa en la playa. Sin embargo, recordamos que siempre son orientativas y que, en caso de persistir el dolor y la hinchazón lo mejor es acudir al centro de salud más cercano.