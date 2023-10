Qué es la catenaria de un tren que pudo provocar que Álvaro Prieto se electrocutase

El joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido el 12 de octubre y cuyo cadáver fue localizado este pasado lunes de manera fortuita al moverse un tren parado en la zona de talleres de la estación de Santa Justa desde el pasado mes de agosto, pudo morir electrocutado al tocar la catenaria que suministra la corriente eléctrica a los vagones.

Lo ha apuntado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha reconocido igualmente que el cuerpo pudo localizarse al moverse el tren para dejar espacio en los talleres a otro convoy para una revisión técnica.

Fernández ha explicado que la zona ya había sido "batida" y que de no haberse movido el tren y con él el cuerpo de Álvaro Prieto, que había quedado encajonado entre los dos vagones tras caer desde el techo al recibir una fortísima descarga eléctrica, "era absolutamente imposible" ver el cadáver desde el suelo.

Qué es una catenaria

En ferrocarriles, se denomina catenaria a los cables aéreos de alimentación que transmiten energía eléctrica a las locomotoras u otro material motor. Las catenarias forman parte del tendido eléctrico habitual que se sitúa encima de las vías del tren.

Los técnicos prefieren llamar a la catenaria "Línea Aérea de Contacto" o con la abreviatura LAC. Las tensiones habituales de los sistemas de catenaria oscilan entre los 600 Voltios a los 3 Kilovoltios de corriente continua, pero también se emplea la corriente alterna con potencias de 15 a 25 kv.

Se estima que Álvaro Prieto, según ha publicado el diario 'El Mundo' que revela el primer informe forense, estuvo sometido a 3.500 voltios.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado que existen unas imágenes de una cámara de una gasolinera cercana en la que se aprecia cómo el joven accede al tren, cómo se sube a la parte alta del tren y cómo sucede "lo que sospechamos, que a falta de conocer la autopsia, podría ser una electrocución".

Lo que se sospecha es que para evitar caerse, Álvaro se agarró a la catenaria y se electrocutó.

Cómo llegó el joven allí

Llama la atención el hecho de que Álvaro Prieto se introdujera en una zona "restringida al público" hasta llegar a un espacio de talleres de los trenes y aparecer en un tren de cercanías que llevaba parado desde el 24 de agosto, que se encontraba en reparación y que se movió ayer para propiciar la entrada de otro convoy.

"Era imposible ver el cadáver desde el exterior y fue a raíz de ese movimiento (del tren) cuando se hace visible", ha subrayado el delegado del Gobierno en Andalucía, quien ha señalado desconocer los motivos por los que el joven se subió al techo del tren, donde recibió la descarga eléctrica.

Sobre la investigación de lo ocurrido previamente en la estación de Santa Justa, donde al parecer el joven había perdido el tren con destino a Córdoba, el delegado ha dicho que "se le ofreció ayuda" , la que se le da a una persona que no tiene el billete, y en este caso "se le dio la oportunidad de cargar el móvil", algo a lo que el joven "no accede".

qué pasó

En cuanto a qué ocurrió dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren que lo llevaría a Córdoba capital, el delegado del Gobierno ha asegurado que "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado.