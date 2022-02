¿Puede haber una nueva ola de frío en febrero de 2022 en España? Esto dicen los expertos

Aunque es un mes de invierno, febrero suele asociarse más a una ligera mejora de las temperaturas debido a la proximidad del mes de marzo, más primaveral. Sin embargo, algunas de las olas de frío más intensas de la historia de nuestro país han sucedido en el segundo mes del año.

¿Cuáles han sido las olas de frío más intensas de febrero?

Según informa eltiempo.es, desde 1971 hemos tenido un total de 61 olas de frío en España, 16 de las cuales se han producido en el mes de febrero, considerado a nivel meteorológico como el último del invierno. Sin embargo, la más importante de todas se produjo varios años antes de que se registrasen, concretamente en 1956.

Ola de frío de febrero de 1956

Una masa de aire siberiano llegó hasta la península en febrero de 1956 dando lugar a temperaturas de hasta -20º en muchas zonas del país. Se produjeron, incluso, máximas en negativo, lo que provocó la congelación de algunos de los ríos más importantes de la península.

Según los expertos de eltiempo.es, las consecuencias para la agricultura fueron desastrosas, ya que se produjeron "heladas negras", es decir, heladas que se producen cuando la temperatura está por debajo de 0º, pero no se forma hielo ni escarcha, ya que el aire es tan seco que la temperatura no iguala a la del rocío y no se produce condensación.

Ola de frío de febrero de 1983

Es considerada la más extensa, ya que afectó a 44 provincias, con temperaturas de hasta -7,2º. Comenzó el 8 de febrero y por lo bajas que fueron las temperaturas en algunas zonas, como Albacete, donde se llegó a tener -20º.

Ola de frío de febrero de 2012

A pesar de que el año fue bastante seco, el mes de febrero fue uno de los más fríos que se recuerdan, ya que se produjo una ola de frío como hacía tiempo no se veía, que fue también la última producida en un mes de febrero hasta la fecha.

Según eltiempo.es, fueron en realidad tres olas de frío separadas en pocos días. La más importante fue la del 8 al 15, que afectó a 39 provincias y tuvo valores de hasta -14,4º. También se produjeron imágenes históricas, como la nevada en Palma de Mallorca, que tiñó de blanco la playa.

¿Puede haber una ola de frío en febrero de 2022?

A pesar de que febrero seguirá siendo este año un mes muy frío, las últimas previsiones meteorológicas apuntan a que será igualmente un mes muy seco, más de lo habitual y con lluvias por debajo de la media. Todo esto hace indicar que no está previsto que se produzca ninguna ola de frío en los próximos días del mes.

En cuanto a los termómetros, se prevé que las temperaturas en febrero sean más cálidas de lo normal en el suroeste peninsular y el archipiélago canario, mientras que en el resto de la Península se mantendrán en los valores habituales para estas fechas.