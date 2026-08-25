El pueblo de España donde los calvos tienen su propio día: "Dios creó algunas cabezas perfectas, las demás las cubrió con pelo"

Allo, un pequeño municipio navarro de alrededor de 1.000 habitantes, tiene reservado una vez al año un día muy particular: el Día de los Calvos. Una tradición que reúne cada año a decenas de personas para celebrar, con mucho humor y orgullo, la ausencia de cabello.

Las fiestas patronales de Allo, en honor al Santo Cristo de las Aguas, tienen espacio para todo tipo de celebraciones: jóvenes, mujeres, niños, jubilados y, por supuesto, calvos. El propio Ayuntamiento incluye a este colectivo, cada vez más multitudinario, dentro del programa oficial de fiestas.

La jornada cuenta con algunos de los actos más curiosos de las fiestas. Entre ellos están el tradicional almuerzo de calvos, la comida de hermandad y el bautizo de los nuevos miembros de la Asociación de Calvos de Allo.

Una asociación con 25 años de historia

La tradición no es nueva. La Asociación de Calvos de Allo lleva 25 años reuniendo a vecinos y visitantes que comparten una característica: tener la cabeza despejada.

Según ha explicado uno de sus fundadores, José Luis Ochoa, a Navarra Televisión, la asociación surgió de manera espontánea entre varios amigos que se juntaron una mañana a tomar unas copas y decidieron crear la agrupación.

España, el país con más calvos del mundo

La celebración de Allo cobra especial importancia en un país especialmente afectado por la pérdida de cabello. España es líder en el ámbito, pues tiene el mayor porcentaje de hombres con pérdida de cabello del mundo. Según confirma un estudio de Medihair, casi la mitad de los hombres españoles son calvos, con un porcentaje de un 44,5%.

El estudio, actualizado en 2025 y basado en una encuesta internacional a más de 4.200 personas, sitúa a España por delante de Italia (44,37%) y Francia (44,25%). Los datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ofrecen otra referencia: la alopecia androgenética, la forma más frecuente de alopecia, puede afectar hasta al 50% de los hombres a los 50 años.

Además, cada vez es más común recurrir a los implantes de pelo para evitar un final inevitable de manera natural. Quererse y aceptarse a uno mismo se ha convertido en algo fundamental en Allo, lugar donde la falta de pelo no se esconde: se comparte, se celebra y hasta se bautiza. De hecho, en sus camisetas puede leerse el lema "Dios creó algunas cabezas perfectas, las demás las cubrió con pelo".

Porque, al menos durante un día al año, tener la azotea despejada es motivo más que suficiente para estar de fiesta.