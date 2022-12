¿Psicólogo o psiquiatra?: claves para saber a quién acudir

Tras más de dos años de pandemia y después de encadenar varias crisis económicas, la salud mental de muchas personas se ha resentido. La pérdida de seres queridos, el confinamiento, la pérdida del empleo, el encarecimiento de la vida...son algunas de las situaciones que han propiciado los problemas de salud mental de la población.

La buena noticia es que hablar de salud mental ya no es un tabú. Poco a poco vamos entendiendo que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física, y, por eso, cada vez más personas deciden buscar ayuda profesional.

La duda que se plantean muchas personas ante este tipo de situaciones es en qué momento debemos acudir a un psiquiatra y cuándo ir a un psicólogo. Un portavoz de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y una representante del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid nos sacan de dudas.

En una entrevista en 'Infosalus' Manuel Martín Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), aclara que para poder ahondar en esta cuestión que es necesario distinguir la figura del psiquiatra, un médico especializado en Psiquiatría y, por tanto, que cuenta a sus espaldas con un periodo de formación de 11 años, 6 como médico y 5 como especialista, accediendo a esta última formación a través del examen MIR.

"El psicólogo tiene una formación de cuatro años para la obtención del grado. Ahora bien. Existen varias áreas formativas dentro de la Psicología. Una de ellas en la Psicología Clínica, a la que se accede a través del examen PIR", agrega el doctor Martín Carrasco.

Psiquiatra vs psicólogo clínico, ¿cuándo acudir a cada uno?

Por lo tanto, incide en que la comparación no sería psiquiatra versus psicólogo, sino psiquiatra versus psicólogo clínico, con formación a través de la vía PIR: "Es importante porque la gran mayoría de psicólogos en ejercicio en nuestro país no ha realizado esta formación".

Sobre esta base, dice el vicepresidente de la SEPSM que hay que considerar que ambos profesionales reciben una formación común en muchos aspectos, pero muy diferente en otros. Por ejemplo, habla de que la formación del psiquiatra como médico le permite establecer un diagnóstico diferencial con aquellas patologías médicas que cursan con síntomas psiquiátricos, lo que es necesario en trastornos de ansiedad, en la depresión, o en la esquizofrenia, entre otros.

En cuanto a la intervención terapéutica, mantiene que el psiquiatra dispone de la herramienta de la psicofarmacología, a la que el psicólogo no tiene acceso al no ser médico.

"El psicólogo, por el contrario, recibe una mejor formación en la evaluación psicométrica, a través de test, y en la aplicación de psicoterapia. No es que el psiquiatra no esté formado en psicoterapia, pero es cierto que con frecuencia no la pone en práctica, al menos en la práctica habitual en la sanidad pública en nuestro país", advierte.

Por lo tanto, el doctor Martín Carrasco subraya que, cuando se trate de trastornos mentales de intensidad moderada o grave, es imprescindible la intervención del psiquiatra, al menos en la fase de diagnóstico, y si es necesaria la intervención farmacológica, también a lo largo del tratamiento.

"El psicólogo clínico puede realizar evaluaciones diagnósticas, pero complementadas con una valoración psiquiátrica, al menos en los casos de intensidad moderada o grave. Y puede realizar intervenciones psicoterapéuticas en cualquier modalidad de casos", agrega

Mientras, Timanfaya Hernández, Vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, subraya que la diferencia fundamental que encontramos a la hora de distinguir a un profesional de la Psicología de un profesional de la Psiquiatría es la formación realizada

"Los profesionales de la Psicología han estudiado el grado o licenciatura de Psicología, presente en muchas áreas. La Psicología clínica seguramente sea la más conocida por la sociedad, pero son muchos los campos de trabajos: la educativa, la laboral, la jurídica, la social, etc. Somos profesionales de la conducta humana, de las emociones, y de la cognición de las personas", agrega

Aquí coincide con el psiquiatra en que desde la Psicología no se receta medicación. "Nuestro trabajo se centra en el análisis, en la evaluación, y en el tratamiento de las distintas problemáticas que pueden aquejar a las personas en los distintos momentos de la vida", agrega.

Por otro lado, valora que es frecuente que el profesional de la Psicología y el de la Psiquiatría trabajen juntos con el objetivo de lograr "mejores y más eficaces" soluciones a los problemas de sus pacientes.