Los Premios Constantes y Vitales vuelven a reconocer la labor investigadora y de los científicos españoles

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto al consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, y la consejera delegada de AXA y presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, han acudido a la entrega de distinciones celebrada este viernes.

Conducidos por Mamen Mendizábal, el objetivo de estos premios a la investigación de excelencia es fortalecer el papel de la ciencia y sus protagonistas en nuestro país, especialmente tras los últimos años en los que su imprescindible labor ha quedado aún más patente.

Todos los premiados

Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica del año

Eduard Batlle, investigador ICREA en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y del CIBER de Cáncer (CIBERONC), por su publicación: “Metastatic recurrence in colorectal cancer arises from residual EMP1+ cells”. Esta investigación, publicada en la revista Nature, identifica las células responsables de la recaída en el cáncer de colon.

Científicos del IRB Barcelona, liderados por el Dr. Eduard Batlle, investigador ICREA y jefe de grupo en el CIBER de Cáncer (CIBERONC), han identificado por primera vez células tumorales residuales ocultas en el hígado y pulmón, y han caracterizado cómo evolucionan hasta dar lugar a la aparición de metástasis en estos órganos.

Este trabajo abre la vía a desarrollar nuevos enfoques terapéuticos y herramientas diagnósticas para frenar la progresión de la enfermedad y mejorar su pronóstico. El avance demuestra que la inmunoterapia temprana, anterior a la cirugía, puede eliminar estas células antes de que hayan iniciado el desarrollo de una metástasis y así prevenir las recaídas en la enfermedad.

Una investigación destinada a mejorar el pronóstico del cáncer de colon, el tercero más común en el mundo, con cerca de 2 millones de nuevos casos cada año.

Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica

Samuel Sánchez, profesor de investigación ICREA, subdirector del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y miembro de la Academia Joven de España

La investigación de Samuel Sánchez se centra en el diseño de nanorrobots autopropulsados que navegan dentro del cuerpo humano transportando en su interior la dosificación precisa de fármacos y, por ejemplo, llevándola hasta el corazón de un tumor para combatir el cáncer.

Los nanorrobots (nanopartículas autopropulsadas) se basan en una tecnología disruptiva muy novedosa, siendo el grupo de Samuel Sánchez un referente a nivel mundial en aplicaciones en biomedicina. En particular, en oncología sus investigaciones son de altísimo valor y los resultados hasta la fecha son muy prometedores. Además, los nanorrobots tienen aplicaciones en el tratamiento de infecciones de la piel (Arqué et al. ACS Nano 2022), artritis (cooperación con Fundación Garcia-Cugat en Hospital Quirón), efecto mucolítico en tumores (colaboración con VHIO, Vall Hebrón), ruptura de barreras biológicas (Fraire et al. ACS Nano 2023) y tratamiento de enfermedades oculares (colaboración con Ghent Univ., Bélgica).

El éxito de los resultados in vivo consolida la tecnología de los nanorrobots como una nueva modalidad de transporte de fármacos con un gran potencial en nanomedicina y destinada a mejorar la calidad de vida de los pacientes reduciendo los efectos secundarios y los costes de hospitalización.

Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos, concretando de esta forma uno de sus principales objetivos de la acción de laSexta y Fundación AXA: impulsar la investigación biomédica en nuestro país y poner en valor la figura de nuestros científicos.

Premio Constantes y Vitales a la mejor Campaña de divulgación en prevención médica

“Dona Vida, Dona Médula. Tú sí que puedes”, de la Asociación de donantes de médula ósea de Extremadura (ADMO). El objetivo de esta campaña ha sido sensibilizar sobre la importancia de la donación de médula ósea para salvar la vida de personas que necesitan un trasplante como último recurso para su curación. Por ello, la Asociación de donantes de médula ósea de Extremadura se ha volcado en buscar nuevas formas de alcanzar a más población y conseguir más donantes, ya que es un proceso sencillo con pocos requisitos, entre ellos tener entre 18 y 40 años, que no pone en riesgo a la persona donante y permite salvar una vida.

El proyecto de prevención ha estado dirigido a pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea con un diagnóstico de enfermedad oncohematológica como leucemia, linfoma y mieloma. Como resultado, y gracias al esfuerzo y trabajo de la asociación y la solidaridad de los extremeños, de 96 donantes con los que contaban en 1997, en 2022 han alcanzado los 16.000.

ADMO, con una experiencia de 25 años, ha realizado un trabajo constante por la innovación y por llegar a más personas, con actividades explicativas como “Yo soy un punto de info ADMO” para, a través de una chapa con un código QR, recibir toda información y acceder directamente al registro para hacerse donante de médula ósea y otras iniciativas de sensibilización a través de vallas publicitarias, autobuses urbanos y pintura en pasos de peatones.

Dr. Jesús San Miguel, Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica

Ha sido director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra (2013-2023) y, previamente, catedrático de la Universidad de Salamanca y jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca. Presidente de la Sociedad Internacional de Mieloma (2012 – 2019), su reputación internacional está respaldada por la calidad sus publicaciones: más de 950 artículos en las principales revistas científicas y 120 capítulos de libros y monografías, habiendo sido citado en 68.588 ocasiones. Es uno de los tres científicos españoles con mayor índice H (121). Sus numerosas conferencias incluyen programas educacionales de las sociedades europea y americana de Hematología y de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.

El Dr. San Miguel sobresale especialmente por su capacidad para integrar la actividad propia del hospital y la del laboratorio en un modelo de investigación traslacional al servicio del paciente.

Entre los numerosos premios recibidos, destacan el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón 2021, el Premio Rey Jaime I, el premio de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, y los premios más importantes de las sociedades europea y americana de Hematología. A los que desde hoy suma el Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica.

