La Policía polaca descarta que Julia Faustyna sea en realidad Madeleine McCann

Hace una semana, la noticia saltaba a los medios de todo el mundo. Una joven polaca de 21 años llevaba afirmando desde hacía varios días que en realidad era Madeleine McCann, la niña desaparecida en 2007 mientras pasaba unas vacaciones con sus padres en el Algarve portugués.

Julia Faustyna era la joven detrás de esta cuenta de Instagram, en la que publicaba imágenes comparando marcas físicas y de nacimiento que tenía iguales a las de la pequeña. Desde entonces, sus seguidores no han parado de crecer y actualmente, en su cuenta de Instagram superan el millón de personas.

Desde que saltó la noticia, han sido muchos los seguidores que apoyan a la joven y creen que es Maddie, pero también los críticos y detractores, que no se creen la versión de la polaca.

La Policía rechaza que sea Madeleine

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que la Policía polaca ha descartado esta posibilidad de plano. Su portavoz en la localidad de Wroclaw, donde reside Julia, ha dicho en una entrevista a un medio polaco que "descartan" la versión de la joven porque "la actuación de los agentes de la Jefatura Provincial de Policía en esta fase contradice la versión".

La Policía Metropolitana de Londres también ha rechazado esta posibilidad y sigue sin dar crédito a la versión de Julia Faustyna, que al enterarse de las declaraciones de la Policía polaca ha cargado duramente contra ellos, llamándoles mentirosos, y contra los medios de comunicación al acusarles de "mentir" también sobre ella y la prueba de ADN.

¿Por qué la Policía ha descartado el caso?

Principalmente, ha sido gracias a la tecnología. Los investigadores han utilizado unas complejas y sofisticadas técnicas de envejecimiento artificial en las que han usado fotografías de Madeleine de cuando tenía tres años. Las han comparado con fotografías de Julia Faustyna y los resultados han sido contundentes: no hay prácticamente parecido alguno entre la niña desaparecida y la joven polaca que dice ser ella.

Marcas corporales similares a las de la pequeña Maddie

Hace unas semanas, una usuaria de Instagram cuya cuenta se llamaba 'iammadeleinemccan' comenzó a publicar fotografías en las que aseguraba que ella podría ser la auténtica Madeleine McCann. En sus mensajes, pedía ayuda a la gente para conseguir hablar con los padres de la pequeña, Kate y Gerry McCann, con el objetivo de terminar haciéndose una prueba de ADN que corroborase lo que decía: "Los investigadores de la Policía de Reino Unido y Polonia están tratando de ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame".

La joven Julia Faustyna afirmaba no conocer su pasado y mostraba marcas corporales similares a las que tenía la niña desaparecida en 2007. En una de sus publicaciones, argumentaba como primera razón para asegurar ser Maddie que no recordaba mucho su infancia, pero que su primer recuerdo era muy fuerte: "Sobre las vacaciones en un lugar caluroso donde había playa y edificios con apartamentos blancos o muy claros. Me acuerdo que vi tortugas en la playa, era una pequeña cala, según recuerdo, vi tortugas después y había otros niños que trataban de tocar las tortugas pequeñas. No veo a mi familia en ese recuerdo".

Las razones de la joven para argumentar que es Madeleine

Para sostener su hipótesis, la joven tiene un apartado en su cuenta de Instagram donde aporta una serie de razones por las que ella cree que podría ser la famosa niña desaparecida: