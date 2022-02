La polémica opinión de Arturo Pérez- Reverte ante la invasión de Ucrania: "Europa es una piltrafa y Putin lo sabe"

Las tropas de Vladimir Putin comenzaron a invadir Ucrania el pasado jueves, 24 de febrero, tras haber estado varios meses en la frontera. Desde entonces, el ejército ruso no ha dejado de ganar terreno y ya han llegado hasta la capital, Kiev, ante la impasibilidad de la comunidad internacional y la OTAN, que ya han anunciado que tomarán sanciones económicas contra Rusia, pero no enviarán refuerzos para ayudar Ucrania.

Esto no ha pasado inadvertido ante el escritor y periodista Arturo Pérez- Reverte, que no ha dudado comentar la situación en su cuenta de Twitter y criticar la respuesta de Europa ante el conflicto. La opinión de Perez- Reverte ha sido rápidamente viralizada en las redes sociales con más de 15,3 mil 'retweets' 48,7 mil 'me gusta'.

En unas semanas, quienes hoy lo critican negociarán sobre hechos consumados

"Chicos y chicas valientes mueren otra vez, combatiendo solos y sin esperanza ante profesionales de la guerra", ha comenzado diciendo el periodista y es que el Gobierno ucraniano ha pedido que los hombres entre 18 y 60 años que se sumen a la resistencia contra las tropas rusas, además de haber solicitado a la población que fabriquen sus propios cócteles molotov para defenderse, mientras suplica refuerzos a la comunidad internacional.

Tras ello, Pérez - Reverte ha dirigido sus críticas a la respuesta que está obteniendo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por parte de la UE, OTAN y Estados Unidos, entre otros. "Europa es una piltrafa y Putin lo sabe. En unas semanas, quienes hoy lo critican negociarán sobre hechos consumados. "Hemos conseguido la paz", dirán. Y hasta la próxima", ha explicado.