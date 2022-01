Un perro se reencuentra con su familia tras 7 años perdido: su dueño murió sin poder encontrarlo

Dico es un perro pastor alemán de ocho años que tuvo la suerte de cruzarse en el camino de Pepa mientras esta circulaba por una carretera de la provincia de Granada.

Pepa Tenorio ha narrado en un vídeo en su cuenta de Instagram cómo sucedió todo. Ella se encontró al animal en medio de una carretera y como tenía un lector de microchip se acercó y se lo pasó para ver si el perro tenía dueño o estaba registrado.

Su dueño murió sin lograr encontrarle

Tras llamar a su veterinaria de confianza y darle el número de microchip, vieron que el perro aparecía registrado como perdido desde el año 2015. La veterinaria llamó a los dueños, que no tardaron en ponerse en contacto con Pepa para poder reencontrarse con su mascota.

Según cuenta ella misma totalmente emocionada, el animal pertenecía a un hombre que falleció sin dejar de buscar a su perro. Ahora, sus hijos han podido reencontrarse con él después de 7 años.

La importancia del microchip

La mujer ha compartido el emotivo reencuentro con su familia, donde se han abrazado al animal sin poder contener la emoción.

Junto al vídeo ha publicado un texto sobre la importancia del microchip en los animales para poder encontrarlos en casos así: "Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado".

El perro ya ha pasado por el veterinario y está feliz con su familia que tanto le ha buscado.