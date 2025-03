Pérez-Reverte sobre la primera vez que vio a Johnny Depp: "Agarradme que lo mato"

Las declaraciones de Arturo Pérez-Reverte en el podcast The Wild Project han vuelto a dar que hablar. En esta charla con Jordi Wild, el escritor español ha hecho un repaso de la adaptación de sus novelas a la gran pantalla, entre otros temas. Por ejemplo 'Alatriste' que fue llevada al cine en 2006 por Agustín Díaz Yanes o 'La novena puerta', la adaptación de 'El club de Dumas'.

Pérez-Reverte ha alabado el papel de Viggo Mortensen como protagonista de 'Alatriste' "incluso a pesar del acento argentino". Sin embargo, de 'La tabla de Flandes' no ha dudado en calificarla como "malísima". De hecho, cuando vio al productor le dijo que le iba "a romper las piernas" y considera que el director, Jim McBride, "no entendió nada de la película".

De otros como Polanski, que adaptó 'El club de Dumas' e "hizo cambios", no le molestó tanto. "La película está muy bien". Incluso el director le pidió trabajar junto a él en el guion, pero el escrito español se negó. "Siempre pongo que tengo que aprobar el título, el guion, los actores, después no lo hago".

¿Este va a hacer de Lucas Corso?

Por eso, cuando se enteró de la elección de Johnny Depp como protagonista montó en cólera. Pérez Reverte ha contado que la primera vez que vio al actor americano fue en una rueda de prensa en Toledo previa al rodaje. "Llega Johnny Depp con la gorra al revés, fumándose un canuto de un palmo... ¿Este va a hacer de Lucas Corso? Lo mato, agarradme que lo mato".

Si bien, el propio Polanski le tranquilizó: "Ya verás mañana, ya verás mañana". Y no se equivocó: "No lo había visto en ninguna película y al día siguiente lo vi trabajar y me quedé... Vaya pedazo de actor".